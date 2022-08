Trung Quốc phát hiện 35 người nhiễm virus Langya mới

Các nhà chức trách Trung Quốc hiện đang theo dõi một đợt lây lan mới của virus Langya. Ảnh: Getty

Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh (CDC) hôm 7/8 báo cáo rằng họ đang theo dõi những phát triển mới xung quanh một căn bệnh mới được gọi là Langya henipavirus (LayV), phát hiện lần đầu tiên vào cuối năm 2018.

Cho đến nay, trung tâm cho biết, 35 người ở Trung Quốc đã có kết quả xét nghiệm dương tính trong những tuần gần đây.

Các trường hợp được ghi nhận tại các tỉnh Sơn Đông và Hà Nam, có chung đường biên giới và nằm ở phía đông bắc Trung Quốc. CDC cam kết rằng họ sẽ bắt đầu phát triển các quy trình theo dõi virus Langya và giải trình tự bộ gen của nó, dự kiến sẽ sẵn sàng trong vòng một tuần.

Không ai trong số 35 bệnh nhân được biết có tiếp xúc gần gũi với nhau hoặc được phát hiện có điểm tiếp xúc chung, điều này cho thấy sự lây lan của virus diễn biến khá phức tạp. Virus này cũng được tìm thấy ở một số loài động vật như chuột chù.

Hiện tại vẫn chưa biết liệu sự lây lan hiện tại của virus có phải do lây truyền từ động vật hay không, nhưng các nhà chức trách Trung Quốc vẫn khuyến cáo người dân cảnh giác. Thông tin quá sớm nên cũng không rõ liệu virus có thể được truyền từ người sang người hay không, mặc dù các báo cáo trước đó chỉ ra rằng đã có trường hợp xảy ra.

Các quan chức cũng có ý định làm việc với Hội đồng Nông nghiệp để xác định xem virus có được tìm thấy trong các sinh vật có nguồn gốc từ Hà Nam và Sơn Đông hay không.

Điều tra sâu hơn cho thấy 26 trong số 35 trường hợp nhiễm Langya henipavirus ở các tỉnh Sơn Đông và Hà Nam đã xuất hiện các triệu chứng lâm sàng như sốt, khó chịu, ho, chán ăn, đau cơ, nhức đầu, buồn nôn và nôn. Trong những trường hợp nặng hơn, bệnh nhân có biểu hiện giảm bạch cầu, số lượng tiểu cầu thấp, suy gan và suy thận. Không có trường hợp tử vong nào được báo cáo cho đến nay.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), họ henipavirus, thuộc chủng virus mới này, được xếp vào loại virus an toàn sinh học cấp độ 4 và có tỷ lệ tử vong từ 40 đến 75%. Như Thời báo Hoàn cầu lưu ý, con số này cao hơn nhiều so với tỷ lệ tử vong phổ biến của coronavirus.

Hiện tại không có vaccine cho henipavirus. Phương pháp điều trị duy nhất mà các bác sĩ và chuyên gia y tế có thể cung cấp là chăm sóc hỗ trợ cho các triệu chứng khác nhau.

Newsweek đã liên hệ với Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ để đưa ra nhận xét.