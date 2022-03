Trung tá Nguyễn Thị Minh Phương: “Miss Việt Nam” giữa vùng chiến sự châu Phi

“Tôi vẫn nhớ một câu nói mà chồng tôi đã nói “Born to shine before we die” – “hãy làm công việc gì đó có ích cho xã hội trước khi chúng ta lìa xa thế giới này”. Không cần phải nói nhiều, chỉ thông qua một câu nói đó tôi cũng có thể hiểu anh rất ủng hộ tôi trong việc thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ”.