Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khai mạc huấn luyện lực lượng tự vệ tại chỗ năm 2024

Dự và chỉ đạo Lễ khai mạc có đồng chí Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; đồng chí Lê Ngọc Thắng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; đồng chí Trung tá Nguyễn Thế Hiệp, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự quận Nam Từ Liêm.

Cùng dự buổi lễ còn có các đồng chí trong Ban Chỉ huy quân sự cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; các đồng chí cán bộ quân sự, chính trị Ban Chỉ huy quân sự Quận Nam Từ Liêm; các đồng chí tham gia lực lượng tự vệ tại chỗ thuộc cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Ban Chỉ huy quân sự cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự quận Nam Từ Liêm tổ chức khai mạc huấn luyện lực lượng tự vệ tại chỗ năm 2024.

Phát biểu khai mạc đợt huấn luyện, đồng chí Lê Ngọc Thắng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho biết: Thời gian qua, Trung ương Hội đã chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự cơ quan bám sát hướng dẫn của Ban Chỉ huy quân sự quận Nam Từ Liêm tham mưu, xây dựng, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giáo dục quốc phòng, an ninh.

Công tác giáo dục quốc phòng, an ninh quốc phòng, an ninh được cấp ủy Đảng, lãnh đạo các ban, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện; được Ban Chỉ huy quân sự cơ quan tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả.

Đồng chí Lê Ngọc Thắng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu khai mạc huấn luyện lực lượng tự vệ tại chỗ năm 2024.

Ban Chỉ huy quân sự cơ quan Trung ương Hội đã xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, kế hoạch được triển khai kịp thời đồng bộ, sát thực tế. Công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức quốc phòng, an ninh được thực hiện với nhiều hình thức phong phú, bám sát tình hình an ninh chính trị của đất nước, địa phương và cơ quan, đơn vị. Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng lực lượng tự vệ tại chỗ tại cơ quan được thực hiện ngày càng nề nếp, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh, Ban Chỉ huy quân sự, cán bộ, chiến sĩ tự vệ cơ quan luôn chấp hành tốt mọi nhiệm vụ chuyên môn, tham mưu giúp lãnh đạo cơ quan các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, chăm lo quyền và bảo vệ lợi ích chính đáng của hội viên, nông dân, tích cực giúp nông dân phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo và đã đạt được những kết quả khá toàn diện, vị thế của Hội đã không ngừng được nâng lên.

Lực lượng tự vệ tại chỗ cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chụp ảnh kỷ niệm tại lễ ra quân huấn luyện.

Phát huy những kêt quả đã đạt được, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lê Ngọc Thắng đề nghị các đồng chí cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cơ quan Trung ương Hội vơi vai trò là chiến sĩ lực lượng tự vệ của cơ quan phải luôn nêu cao ý thức, trách nhiệm thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong năm 2024; đồng thời nắm chắc nội dung được huấn luyện, vận dụng nội dung đã học vào hoạt động thực tiễn.

"Thông qua đó nâng cao được nhận thức, giác ngộ chính trị, quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, tư duy mới về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; phát huy vai trò nòng cốt để thực hiện tốt chức năng tham mưu và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng tại đơn vị. Đồng thời thuần thục các động tác về kỹ, chiến thuật chuyên môn nghiệp vụ, sẵn sàng chiến đấu giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong mọi tình huống; thực sự là lực lượng nòng cốt tham gia khắc phục hậu quả thiên tai; phát triển kinh tế xã hội đặc biệt là các nội dung liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, góp phần bảo vệ cho quyền và lợi ích của nông dân, từng bước nâng cao vị thế của tổ chức Hội"- đồng chí Lê Ngọc Thắng nhấn mạnh.

Đồng chí Trung tá Nguyễn Thế Hiệp, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự quận Nam Từ Liêm ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Ban Chỉ huy quân sự cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua.

Phát biểu tại buổi lễ đồng chí Trung tá Nguyễn Thế Hiệp, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự quận Nam Từ Liêm ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Ban Chỉ huy quân sự cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua. Để hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị và phát luật cho lực lượng tự vệ của cơ quan, đồng chí Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự quận Nam Từ Liêm Trung tá Nguyễn Thế Hiệp yêu cầu thực hiện tốt một số nội dung:

Một là, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm kế hoạch huấn luyện đã được phê duyệt; thực hiện đúng phương châm huấn luyện đối với dân quân tự vệ "Huấn luyện cơ bản, thiết thực, chất lượng; duy trì nghiêm kỷ luật, kết hợp huấn luyện với sẵn sàng cơ động, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Hai là, tổ chức huấn luyện đảm bảo quân số, thời gian, nội dung chương trình theo quy định; cán bộ chiến sĩ dân quân khắc phục khó khăn về điều kiện thời tiết để đạt kết quả cao trong huấn luyện.

Ba là, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị trong suốt quá trình huấn luyện; thực hiện tốt việc kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện tổng hợp báo cáo Ban Chỉ huy quân sự kịp thời.