Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Yên Bái: "Nghị quyết 69 là sự chỉ đạo có tính chuyển tiếp, thể hiện vai trò kiến tạo"

Trong những năm qua, thực hiện sự lãnh đạo của Bộ chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ đã cụ thể hóa ban hành nhiều văn bản quản lý Nhà nước liên quan trực tiếp đến tổ chức Hội Nông dân Việt Nam như: Quyết định 673-QĐ/TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở nông thôn giai đoạn 2011-2020; Nghị định 37/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân.

Ngày 11/5/2024, Chính phủ ban hành Nghị quyết 69/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ưng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

Theo ông Giàng A Câu, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Yên Bái, đây là sự quan tâm lãnh đạo có tính chuyển tiếp, liên tục, phù hợp với từng giai đoạn lịch sử, thể hiện vai trò kiến tạo, điều phối của Chính phủ, đồng hành, chia sẻ với tổ chức Hội Nông dân Việt Nam và người nông dân.

Với những nội dung, nhiệm vụ cụ thể của Chính phủ và các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xác định định Chương trình hành động sẽ tạo ra môi trường thuận lợi cho người nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Ông Giàng A Câu, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Yên Bái. Ảnh: Hoàng Hữu.

Để thực hiện Nghị quyết 69 của Chính phủ về Nghị quyết 46 của Bộ chính trị, Hội Nông dân tỉnh Yên Bái đã ban hành kế hoạch số 31-KH/HNDT của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết 46 của Bộ Chính trị. Trong đó xác định 9 nhiệm vụ trọng tâm để đổi mới mạnh mẽ phương thức tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết nông dân, nâng cao hiệu quả phong trào nông dân.

Đồng thời, phân công trách nhiệm cụ thể cho các đồng chí Thường trực, các ban, đơn vị tỉnh Hội, xác định rõ tiến độ thực hiện như các nhiệm vụ: Củng cố kiện toàn đội ngũ cộng tác viên tuyên giáo, dân vận Hội; thành lập nhóm Fanpage, Zalo của Hội Nông dân các cấp để tăng cường tuyên truyền trên các trang mạng xã hội;

Chú trọng xây dựng mô hình câu lạc bộ của nông dân: CLB "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi", CLB "Nông dân với pháp luật", CLB "Nông dân hạnh phúc", chi hội nông dân hạnh phúc; Xây dựng Đề án nâng cao chất lượng hoạt động chi hội, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp giai đoạn 2024 – 2028;

Tổng kết chương trình phối hợp số 23-CTr/HNDT-LMHTX ngày 30/10/2017 với Liên minh Hợp tác xã tỉnh giai đoạn 2017-2020, ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2024-2028; Chỉ đạo các cấp Hội chú trọng công tác kết nạp hội viên là tri thức trẻ, nhà khoa học, doanh nhân, giám đốc các hợp tác xã.

Hội viên nông dân huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái cắm biển tuyến đường tự quản "Nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới". Ảnh: CTV

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Yên Bái cho biết thêm, theo tinh thần Nghị quyết 46 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 69 của Chính phủ, việc phát triển các câu lạc bộ của nông dân có ý nghĩa rất tích cực. Câu lạc bộ là nơi tập trung những người có cùng sở thích, mục tiêu hay mối quan tâm nào đó. Tại đây, thành viên cùng nhau chia sẻ vấn đề và mục tiêu cá nhân để nhận được sự hỗ trợ và tư vấn từ cộng đồng. Vì vậy, việc phát triển số lượng và đa dạng các mô hình câu lạc bộ dưới sự chủ trì và định hướng hoạt động của tổ chức Hội có ý nghĩa rất tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân.

Ví dụ như CLB "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi", hội viên được liên kết, lắng nghe, chia sẻ những kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh, tiếp cận thị trường, quảng bá sản phẩm, được tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật…

Hay như CLB "Nông dân với pháp luật", hội viên được cập nhật, nghiên cứu những kiến thức pháp luật mới, từ đó tuyên truyền đến gia đình, người thân, cộng đồng nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự ở địa phương. Hoặc như CLB "Nông dân hạnh phúc", Chi hội nông dân hạnh phúc góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao chỉ số hạnh phúc cho hội viên, nông dân trên địa bàn tỉnh.

Lễ ra mắt "Chi hội hạnh phúc" ở chi hội tổ dân phố 10, Hội Nông dân thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Ảnh: CTV

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Yên Bái chia sẻ, việc các hội viên nông dân tích cực tham gia các chương trình mục tiêu quốc gia, các phong trào thi đua, các cuộc vận động, được Hội Nông dân tỉnh xác định là nhiệm vụ hết sức quan trọng, lâu dài, cần phát huy vai trò chủ thể của người dân, trong đó có hội viên nông dân nhằm góp phần đạt kết quả cao nhất trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Trong năm 2024, Hội Nông dân tỉnh Yên Bái xác định thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; các chương trình mục tiêu về y tế, giáo dục, an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh, an toàn thực phẩm, bình đẳng giới, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc, giáo dục trẻ em; các chính sách đối với người có công với cách mạng góp phần nâng cao dân trí, giải quyết các vấn đề xã hội ở nông thôn.

Hội viên Hội nông dân huyện Trạm Tấu tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Ảnh: CTV.

Thứ hai, sơ kết chương trình phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, xây dựng kế hoạch phối hợp hằng năm nhằm tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tự nguyện góp phần giải quyết tốt an sinh xã hội.

Thứ ba, xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là phong trào "Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới", phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Thứ tư, tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân trong xây dựng văn hóa sản xuất, tiêu dùng, sinh hoạt, ứng xử; thực hiện nếp sống văn minh, quy ước, hương ước ở nông thôn; gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp ở nông thôn.