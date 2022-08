Trường hợp về hưu sớm 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu điều kiện bình thường

Bạn đọc hỏi: Tôi là nam, năm nay 41 tuổi, làm việc trực tiếp trong hầm lò 20 năm 6 tháng. Vậy năm nay tôi có thể nghỉ hưu để hưởng lương hưu 45% được không? Tôi bắt đầu đi làm và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2000, trong đó có 2 năm đóng bảo hiểm xã hội bậc 3 thợ lò, 6 năm bậc 4 và 12 năm 6 tháng đóng bậc.

Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động quy định về tuổi nghỉ hưu như sau:

2. Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ.

Điều 219 Bộ luật Lao động quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan đến lao động như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 84/2015/QH13 và Luật số 35/2018/QH14:

a) Sửa đổi, bổ sung Điều 54 như sau:

"Điều 54. Điều kiện hưởng lương hưu

c) Người lao động có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của người lao động quy định tại Khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động và có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò.

Như vậy, bạn có thể về hưu sớm tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu lao động ở điều kiện bình thường. Tuổi nghỉ hưu của lao động nam trong điều kiện lao động bình thường sinh từ tháng 4.1966 trở đi là 62 tuổi. Năm nay bạn 41 tuổi, vậy bạn chưa đủ tuổi để về hưu có lương hưu, bạn sẽ đủ điều kiện nghỉ hưu khi 52 tuổi.