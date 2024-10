Bắt giữ người cha và tình nhân bạo hành bé trai 6 tuổi ở TP.HCM

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 4/10, Cơ quan CSĐT Công an quận 8 (TP.HCM) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Quốc Toàn (SN 2000) và Lê Thụy Thanh Tâm (SN 2002, "vợ hờ" của Toàn) về tội Cố ý gây thương tích.

Đối tượng Nguyễn Quốc Toàn và "vợ hờ" Lê Thụy Thanh Tâm. Ảnh: Công an cung cấp



Theo cảnh sát, 2 bị can này đã gây thương tích cho bé N.T.K. (6 tuổi, con trai Toàn) tại một nhà trọ ở phường 16, quận 8.

Trước đó, chiều 1/10, chị N.T.V. (SN 1999, ngụ tỉnh Phú Yên, mẹ bé K.) đến Công an phường 16, quận 8, trình báo việc con chị là cháu N.T.K. nghi bị bạo hành.

Bé N.T.K. (6 tuổi) bị cha ruột và nhân tình của cha bạo hành phải nhập viện. Ảnh: M.A.

Người mẹ cho biết, chị và N.Q.T. chung sống với nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn. Năm 2018, cặp đôi sinh cháu K..

Đến tháng 4/2021, do không còn tình cảm nên chị V. và Q. chia tay, người mẹ mang cháu K. về tỉnh Phú Yên sinh sống. Giữa tháng 7, chị V. giao cháu K. cho T. chăm sóc.

Sau khi con trai được hàng xóm phát hiện bỏng rộp khắp cơ thể, người cha dẫn theo "vợ hờ" bỏ trốn xuống Long An và bị lực lượng chức năng truy xét, bắt giữ.

Bước đầu, cặp đôi thừa nhận gây thương tích cho K..

Bộ Công an tiếp tục kêu gọi bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Chủ tịch AIC ra đầu thú

Ngày 4/10, thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế và các đơn vị có liên quan, theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 49/QĐ-CSKT-P6 ngày 29/12/2023.

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và truy nã bị can đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, sinh ngày 22 tháng 8 năm 1969, tại tỉnh Bắc Ninh, là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC.

Bộ Công an tiếp tục kêu gọi bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước. Ảnh: AIC

Nơi thường trú: Phòng 1102 tòa nhà Pacific Place, số 83B Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội; nơi ở trước khi bỏ trốn là phòng 1709 - 1710 tòa nhà Pacific Place, số 83B Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội.

Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị khởi tố bị can theo quyết định số 540/QĐ-CSKT-P6 ngày 29/12/2023 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại khoản 3, Điều 222 Bộ luật Hình sự.

Trước đó trong các vụ án khác, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, quyết định truy nã toàn quốc số: 02/QĐTN-CSKT-P9 ngày 10/5/2022, 05/QĐTN-CSKT-P9 ngày 29/9/2023 và truy nã quốc tế số A-4367/5-2022 ngày 30/5/2022 đối với Nguyễn Thị Thanh Nhàn về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại khoản 3, Điều 222 Bộ luật Hình sự; "Đưa hối lộ", quy định tại khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kêu gọi bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn đến trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội hoặc cơ quan công an nơi gần nhất đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Bộ Công an thông báo, nếu bị can này tiếp tục bỏ trốn không ra đầu thú, Cơ quan điều tra coi đó là từ bỏ quyền tự bào chữa của bị can và tiến hành điều tra, kết luận vụ án theo quy định của pháp luật.

Xét xử vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Bà Trương Mỹ Lan bật khóc, cho rằng VKS đề nghị mức án quá nghiêm khắc

Chiều 4/10, phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch HĐQT Vạn Thịnh Phát và 33 bị cáo khác tiếp tục phần tranh luận.

Tại phiên tòa buổi sáng, đại diện VKS đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 8-9 năm tù về tội Rửa tiền, và 12-13 năm tù về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Các bị cáo khác bị đề nghị mức án từ 2 năm đến 27 năm tù.

Chiều nay, các luật sư bào chữa cho bà Lan đã lần lượt trình bày quan điểm bảo vệ thân chủ của mình. Luật sư Phan Trung Hoài, luật sư bào chữa cho bà Lan đã nêu rõ bối cảnh phạm tội, nguồn gốc số tiền và các luận điểm khác.

Các luật sư bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Ảnh: Xuân Huy

Ông Hoài cho rằng các hành vi của bà Lan diễn ra từ năm 2012 đến 2022, liên quan đến cùng một vụ án nhưng do thời hạn tố tụng nên phải tách ra thành 2 giai đoạn.

Theo ông Hoài, chủ trương phát hành trái phiếu xuất phát từ nhu cầu tài chính của Ngân hàng SCB, không phải do bà Lan đề xuất hay chỉ đạo.

Về tội Rửa tiền, luật sư Hoài kiến nghị HĐXX xem xét lại tính xác thực của số liệu đã cáo buộc, cho rằng số tiền bị coi là tham ô chưa có căn cứ xác định rõ ràng. Ông cũng nhấn mạnh việc vận chuyển tiền tệ qua biên giới được thực hiện thông qua hệ thống thanh toán quốc tế của SCB với các cơ chế kiểm soát chặt chẽ.

Luật sư Hoài đề nghị HĐXX cân nhắc lại về sự cần thiết truy tố và xét xử bà Lan về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Một luật sư khác cũng đã trình bày hàng loạt tình tiết giảm nhẹ, xin HĐXX xem xét hình phạt cho bị cáo Trương Mỹ Lan.

Tại tòa, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đồng ý với các quan điểm của luật sư bào chữa. Tự bào chữa cho mình, bà Lan nhiều lần bật khóc và cho rằng mình cùng đồng phạm đã làm mọi việc để cứu SCB.

Bà cho rằng vụ án xảy ra là do tai nạn, đồng thời cam kết dùng toàn bộ tài sản của mình để khắc phục hậu quả.

Bà Trương Mỹ Lan cho rằng VKS đề nghị mức án tù chung thân cho bà là quá nghiêm khắc. Ảnh: Xuân Huy

Bà Lan cho rằng việc VKS đề nghị mức án chung thân là quá nghiêm khắc. Bà này cũng xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho chồng, em dâu cùng các bị cáo khác trong vụ án.

Bà Lan chia sẻ trong thời gian dịch bệnh Covid-19, bà và Trương Huệ Vân (cháu ruột) có rất nhiều đóng góp cho xã hội. Khi nhắc tới em dâu Ngô Thanh Nhã, bà Lan khóc nghẹn và nói: "Từ một cô gái xinh đẹp, nhanh nhẹn, giờ cô ấy không còn giống con người nữa, chỉ còn hơn 30kg, mong HĐXX xem xét".

Phiên tòa sẽ tiếp tục tranh luận vào ngày 7/10.

Vụ án Sài Gòn Đại Ninh: Khởi tố 8 bị can, tiếp tục điều tra người liên quan

Tại họp báo tình hình, kết quả công tác công an quý III năm 2024, các phóng viên đặt câu hỏi tiến độ điều tra một số vụ án lớn gồm Phúc Sơn, Thuận An và Sài Gòn Đại Ninh.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra (C03), Bộ Công an cho hay, cả 3 vụ án trên đều là những vụ lớn, phức tạp, thuộc diện theo dõi của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành thông tin về các vụ án lớn đang được điều tra.

Với vụ án Sài Gòn Đại Ninh ở Lâm Đồng, C03 đã khởi tố 8 bị can về các hành vi "Nhận hối lộ", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Các đối tượng liên quan bị xác định lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp, làm thay đổi quyết định đầu tư, việc thực hiện dự án.

Vụ án này có trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh Lâm Đồng. Hiện tại, ngoài 8 người đã bị khởi tố, C03 đang tiếp tục rà soát để điều tra, xử lý những người có liên quan.

Với vụ án tại Công ty Phúc Sơn, C03 đã khởi tố 26 bị can về 5 hành vi gồm vi phạm quy định kế toán, quy định đấu thầu, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ... Vụ án xảy ra ở nhiều nơi, gồm Công ty BĐS Thăng Long, Công ty Phúc Sơn và các tỉnh Quảng Ngãi, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Vĩnh Long.

Đến nay, C03 đang tập trung điều tra, củng cổ hồ sơ đồng thời mở rộng điều tra các đối tượng liên quan, tập trung thu hồi tài sản. Sơ bộ, cơ quan tố tụng đã thu hồi tiền trên 300 tỷ đồng, 2 triệu USD, 500 lượng vàng…

Trong vụ án tại Công ty Thuận An, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành thông tin đến nay đã khởi tố 8 bị can về 5 hành vi phạm gồm vi phạm đấu thầu, đưa/nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác. Vụ án này cũng liên quan nhiều tỉnh, thành nhưng đến nay mới làm rõ tại Bắc Giang và đang tiếp tục điều tra tại các nơi khác nhằm xử lý triệt để.

Cũng tại họp báo, phóng viên đặt câu hỏi về việc C03 yêu cầu Cần Thơ cung cấp hồ sơ liên quan một số dự án đất đai tại thành phố, xin cho biết tiến độ việc này? Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành cho hay, đây là hoạt động phòng ngừa, rà soát tội phạm thông thường, không phải hoạt động điều tra theo tố tụng hoặc đơn thư tố giác.

Xôn xao clip “hỗn chiến” giữa người dân với giáo viên dạy lái xe

Tối 4/10, nguồn tin của phóng viên cho biết, Công an xã Phong Thạnh Tây A (huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) đang hoàn thiện hồ sơ vụ xô xát xảy ra trên địa bàn vào trưa cùng ngày để xử lý theo quy định.

Clip cuộc xô xát giữa người được cho là giáo viên dạy lái ô tô cùng học viên với người dân. Nguồn: Facebook

Theo đó, vào khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, Công an xã này nhận được trình báo của người đàn ông tên M. (xưng là giáo viên dạy lái xe của Công ty B.A. có địa chỉ tại Cà Mau) về việc ông cùng học viên đang điều khiển ô tô tập lái đi hướng từ Phước Long về Cà Mau thì bất ngờ bị 2 người đàn ông đi xe máy vượt lên chửi và "nói không cho qua mặt".



Hai bên xảy ra đánh nhau trên tuyến đường Quản lộ Phụng Hiệp, đoạn qua đi phận huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu sau khi dừng xe lại để nói chuyện. Ảnh cắt từ clip

Hai bên sau đó cho dừng phương tiện để nói chuyện rồi xảy ra xô xát. Người đàn ông đi xe máy đã nhặt thanh gỗ đập vào kính chắn gió phía trước ô tô làm hư hỏng hoàn toàn; thiệt hại khoảng 10 triệu đồng.

Vụ việc xảy ra trên tuyến đường Quản lộ Phụng Hiệp, nên có nhiều người và phương tiện tham gia giao thông dừng lại ghi hình đăng tải lên các diễn đàn mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận.