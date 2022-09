Truy nã chủ nhiều quán bar, karaoke có tiếng ở Cà Mau

Ngày 30/9, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.Cà Mau (Cà Mau) cho biết, đã quyết định truy nã bị can đối với Trần Văn Đãi (thường gọi là Văn Em, 42 tuổi, ngụ khóm 7, phường 5, TP.Cà Mau).

Theo đó, ông Đãi bị truy nã với tội danh "Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy", quy định tại Điều 256 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Văn Em khá nổi tiếng trong giới "anh em xã hội" ở Cà Mau. Văn Em mở nhiều điểm ăn chơi có tiếng tại TP.Cà Mau.

Trần Văn Đãi hay còn gọi là Văn Em, chủ của nhiều quán bar, karaoke có tiếng ở Cà Mau. Ảnh: CTV

Qua xác minh của cơ quan chức năng, bị can Đãi không có mặt tại nơi thường trú và tạm trú. Trước khi trốn khỏi địa phương vào ngày 24/9, bị can Đãi tạm trú tại số 61A, đường Nguyễn Ngọc Sanh, khóm 7, phường 5, TP.Cà Mau.

Trước đó, như đã đưa tin, Công an TP.Cà Mau tiến hành kiểm tra và liên tiếp phát hiện nhiều đối tượng sử dụng ma túy tại Beer Club Tiktok.

Cụ thể, lúc 0h30 ngày 12/9, Công an TP.Cà Mau phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh tiến hành kiểm tra Công ty TNHH Thiên Văn Cà Mau Gossip (Beer Club Tik tok, do Trần Văn Đãi làm chủ). Qua test nhanh xác định có 102 người sử dụng trái phép chất ma túy (79 nam, 23 nữ).

Tiếp đó, vào 0h45 ngày 13/9, Công an TP.Cà Mau phát hiện cơ sở đang hoạt động phục vụ cho hơn 80 khách. Qua test nhanh có 13 đối tượng (10 nam, 3 nữ) dương tính với ma túy.

Sau khi sự việc xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau Phạm Thành Sỹ chỉ đạo Công an TP.Cà Mau phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật tại Beer Club Tik tok.