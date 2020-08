Truy tìm gã con rể sát hại vợ và bố vợ cũ rồi bỏ trốn

Ngày 6/8, Công an TP.Hà Giang tiến hành truy bắt đối tượng Đặng Thế Vinh (SN 1985, trú tại tổ 15, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang) về hành vi giết người.

Đối tượng Vinh

Trước đó, vào khoảng 19h40 phút tối 5/8, tại nhà vợ cũ của Vinh là chị Đỗ Thanh Thương (SN1985) ở tổ 7, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, đã dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào người chị Thương và ông Đỗ Văn Tiến (SN 1960 - bố đẻ chị Thương).

Sau khi sự việc xảy ra, dù được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, đến 6h sáng ngày 6/8, chị Thương đã tử vong. Ông Tiến trong tình trạng nguy kịch, hiện vẫn đang cấp cứu trong bệnh viện.

Đối tượng Vinh gây án xong đã bỏ lại con dao nhọn và trốn khỏi hiện trường.

Công an TP.Hà Giang khám nghiệm hiện trường

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP.Hà Giang đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Giang và các ngành chức năng tiến hành bảo vệ, khám nghiệm hiện trường. Đồng thời, cơ quan công an cũng khẩn trương tổ chức truy bắt đối tượng để phục vụ công tác điều tra.



Hiện vụ việc vẫn đang được làm sáng tỏ.