TS. Trần Khắc Tâm: Không vì những vụ tai nạn do ý thức tài xế kém phủ nhận thành tựu của ngành giao thông

Kinh phí hạn hẹp, cao tốc chỉ dừng lại ở việc phân kỳ đầu tư

Bộ GTVT đã đưa vào khai thác 12 tuyến cao tốc được phân kỳ đầu tư với tổng chiều dài 743km, có nhiều tuyến cao tốc 2 làn xe khiến dư luận băn khoăn về tiêu chuẩn của những tuyến đường này?.



Cụ thể, có 5 tuyến cao tốc 2 làn xe, chiều dài 371km gồm: Cam Lộ - La Sơn dài 98km, La Sơn - Hòa Liên dài 66km, Yên Bái - Lào Cai dài 141km, Hòa Lạc - Hòa Bình dài 26km, Thái Nguyên - Chợ Mới dài 40km.

Cùng đó, có 7 tuyến cao tốc 4 làn xe có dải dừng xe khẩn cấp không liên tục, chiều dài 372km gồm: Cao Bồ - Mai Sơn dài 15km, Mai Sơn - QL45 dài 63km, QL45 - Nghi Sơn dài 43km, Nghi Sơn - Diễn Châu dài 50km, Nha Trang - Cam Lâm dài 49km, Vĩnh Hảo - Phan Thiết dài 101km, Trung Lương - Mỹ Thuận dài 51km.

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn mới được đầu tư phân kỳ 2 làn xe.

Trao đổi với PV Dân Việt, TS. Trần Khắc Tâm, ĐBQH khóa 13, Đại biểu HĐND tỉnh Sóc Trăng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng cho rằng: "Thiếu vốn đầu tư đường cao tốc là thực trạng hiện nay, trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đang khó khăn. Chính vì vậy, Bộ GTVT mới phải phân kỳ đầu tư, song quy mô đầu tư một số đoạn cao tốc 2 làn xe đang bộc lộ ra nhiều bất cập"..

TS. Trần Khắc Tâm bày tỏ, không ai muốn tạo ra nút thắt cổ chai ở các cung đường cao tốc như tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Tuy nhiên, kinh phí hạn hẹp, nên cao tốc chỉ dừng lại ở việc phân kỳ đầu tư. Để giảm tai nạn giao thông, theo ông Tâm cần tuyên truyền, giáo dục, cảnh báo nâng cao ý thức người tham gia giao thông để đảm bảo an toàn. Đặc biệt, người tham gia giao thông cần chú ý quan sát đi đúng tốc độ, tuân thủ các quy định của pháp luật.

TS. Trần Khắc Tâm, ĐBQH khóa 13, Đại biểu HĐND tỉnh Sóc Trăng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: NVCC

TS. Trần Khắc Tâm phân tích, trước đây, chỉ có trục đường từ Bắc vào Nam là Quốc lộ 1 (QL1), nay đã có thêm những đoạn cao tốc Bắc – Nam đưa vào vận hành. Điều này cho thấy công việc làm được của ngành giao thông rất lớn. Rõ ràng cao tốc đã san sẻ lưu lượng phương tiện, giảm tải cho QL1 rất nhiều, từ đó QL1 cũng đã giảm các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

"Chúng ta không nên vì những vụ tai nạn giao thông do ý thức của một số ít tài xế kém mà phủ nhận và nhìn nhận theo chiều hướng thiếu tích cực với những thành tựu ngành giao thông đã làm được trong những năm qua", ông nói thêm.



Để khắc phục những bất cập tại cao tốc 2 làn xe, TS. Trần Khắc Tâm cho rằng, ngành GTVT cần thiết phải sớm nghiên cứu phương án tiếp tục đầu tư hoàn thiện 4 hoặc 8 làn xe tùy thuộc vào lưu lượng, điều kiện khu vực đi qua.

Đánh giá về những công việc ngành GTVT hiện nay, TS. Trần Khắc Tâm cho rằng, hạ tầng giao thông là "xương sống" của phát triển kinh tế. Có thể thấy, công việc của ngành GTVT tại nhiệm kỳ Chính phủ này rất nặng nề.

"Những kết quả trong nhiệm kỳ này đã đạt được, thể hiện rõ sự quyết tâm của Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng và ngành GTVT", TS. Trần Khắc Tâm nêu rõ.

TS. Trần Khắc Tâm nhấn mạnh: "Điểm sáng trong nhiệm kỳ của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng là những tuyến cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 đều được thiết kế 4 làn xe. Cùng với đó, những khó khăn vướng mắc với các dự án giao thông đều đã và đang được tháo gỡ kịp thời để đảm bảo đúng tiến độ,... Đặc biệt, Bộ GTVT đang rà soát lại các tuyến cao tốc 2 làn xe để sớm nâng cấp, mở rộng đã thể hiện việc cầu thị, lắng nghe,... của ngành GTVT".

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Ảnh: B.P

Rà soát các tuyến cao tốc để xem xét tìm nguồn vốn đầu tư mở rộng, nâng cấp



Về góc độ an toàn giao thông, trao đổi với PV Dân Việt về đầu tư đường cao tốc 2 làn xe, TS. Trần Hữu Minh, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia cho rằng, cao tốc là loại hình giao thông tiên tiến, có tốc độ lưu thông cao và cũng là loại đường có hệ số an toàn cao nhất trong số các loại đường.

TS. Trần Hữu Minh cho biết, theo thống kê cho thấy tai nạn giao thông trên cao tốc chỉ chiếm khoảng 1% trong tổng số các vụ tai nạn giao thông trên toàn quốc. Con số này thấp hơn nhiều so với số vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ (chiếm khoảng 35% số vụ tai nạn).

Tuy nhiên, theo ông Minh, do tốc độ cao nên quá trình xây dựng khai thác vận hành và lái xe trên cao tốc đều phải tuân thủ theo các quy định chặt chẽ. Người tham giao thông tùy tiện, chủ quan sao nhãng chỉ một vài giây có thể dẫn tới tai nạn giao thông thảm khốc.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Uông Việt Dũng, Chánh Văn phòng Bộ GTVT cho biết: "Bộ GTVT đã chỉ đạo Cục Đường cao tốc Việt Nam và các đơn vị rà soát các tuyến cao tốc để xem xét tìm nguồn vốn đầu tư mở rộng nâng cấp giai đoạn phần kỳ".

Ông Dũng khẳng định: "Việc đưa các tuyến cao tốc vào vận hành, khai thác thời gian qua đã phát huy được hiệu quả, thúc đẩy triển kinh tế - xã hội".

Theo ông Dũng, giai đoạn trước năm 2020, do nguồn lực đầu tư cho hạ tầng giao thông có hạn nên một số dự án giao thông phải phân kỳ đầu tư, trong đó có một số đoạn 2 làn xe. Vì vậy, phương án tổ chức giao thông hiện nay cũng đã được xây dựng triển khai để phù hợp với quy mô giai đoạn phân kỳ.

"Bộ trưởng Bộ GTVT đã yêu cầu các đơn vị triển khai nhanh nhất có thể công tác chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2 mở rộng tuyến cao tốc để báo cáo các cấp có thẩm quyền phê duyệt, bố trí vốn để triển khai thực hiện", ông Dũng nói.