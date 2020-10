TT-Huế: Hàng trăm nhà dân hư hại, nhiều người bị thương, mất điện trên diện rộng do bão số 9

Tối 28/10, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, ảnh hưởng của bão số 9 đã khiến ở tỉnh có gió mạnh gây thiệt hại nặng về tài sản. Tại TP.Huế và nhiều địa phương có gió cấp 5, giật cấp 7, cấp 8 liên tục từ 6h ngày 28/10 đến chiều tối cùng ngày. Tại huyện A Lưới có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9, cấp 10; tại huyện Nam Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9.

Một cây cổ thụ bị gió bão quật gãy ngang đường ở huyện miền núi Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ảnh: Tiến Dũng.

Do ảnh hưởng của bão số 9 nên tại Thừa Thiên - Huế đã có mưa to đến mưa rất to, với lượng phổ biến 80-270mm, có nơi cao hơn như Thượng Nhật 338mm, Nam Đông 486mm. Dự báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9 suy yếu, kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên trong đêm 28/10 và ngày 29/10 ở tỉnh còn có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Lúc 16h30 ngày 28/10, mực nước trên sông Hương tại Kim Long là +1,74m, dưới báo động II 0,26m; trên sông Bồ tại Phú Ốc là + 2,41m dưới báo động II 0,59m.

Một cột điện gãy đổ do bão ở Thừa Thiên - Huế. Ảnh: Tiến Dũng.

Mực nước các hồ thủy điện ở tỉnh lúc 16h ngày 28/10 như sau: Hồ Tả Trạch +40,25m (mực nước dâng bình thường +45m), lưu lượng đến hồ 2.502m3/s, lưu lượng về hạ du 218m3/s; hồ thủy điện Bình Điền +79,97m (mực nước dâng bình thường +85m), lưu lượng đến hồ 1.599m3/s, lưu lượng về hạ du 536m3/s; hồ thủy điện Hương Điền +55,79m (mực nước dâng bình thường +58m), lưu lượng đến hồ 2.490m3/s, lưu lượng về hạ du 550m3/s; hồ thủy điện A Lưới +552,02m (mực nước dâng bình thường +553m), lưu lượng đến hồ 2.862m3/s, lưu lượng về hạ du 2.800m3/s, lưu lượng chạy máy 9,2m3/s.

Cây xanh, cột điện gãy đổ do bão ở Thừa Thiên - Huế. Ảnh: Tiến Dũng.

Mưa bão đã khiến 4 người dân ở tỉnh bị thương. Đó là các trường hợp: Nguyễn Công Thịnh (SN 1994, trú thôn Hòa Bắc, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền), Nguyễn Hữu Hiền (SN 1998, trú thôn Mỹ Phú, xã Phong Chương, huyện Phong Điền), Lê Quang Lụt (SN 1962, trú tại thôn Phú Lộc, xã Phong Chương, huyện Phong Điền), Phan Lê Anh Kết (SN 2003, trú tại thôn Hiền An, Phong Xuân, huyện Phong Điền). Tất cả những trường hợp này đều bị thương khi giằng chống nhà cửa phòng chống bão và hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Gió giật mạnh cũng đã khiến hàng trăm nhà dân ở tỉnh bị sập, tốc mái, tập trung nhiều nhất ở các huyện A Lưới, Nam Đông. Trong đó, theo thống kê nhanh, chỉ riêng huyện A Lưới đã có khoảng 100 nhà dân bị hư hại. Hiện chính quyền các địa phương vẫn đang thống kê con số nhà dân ở tỉnh bị hư hại do bão.

Một công trình ở huyện miền núi Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên - Huế bị tốc mái hoàn toàn do bão. Ảnh: Tiến Dũng.

Do mưa lớn khu vực thượng nguồn và việc vận hành điều tiết các hồ chứa nước, nên một số vùng hạ du ở tỉnh đang tiếp tục bị ngập nặng. Tình trạng ngập xảy ra nhiều nhất ở các xã Quảng An, Quảng Phước, Quảng Thành (huyện Quảng Điền), Phong Bình (huyện Phong Điền), Hương Phong (thị xã Hương Trà) Phú Thanh, Phú Mậu (huyện Phú Vang), với mức ngập từ 0,3-0,5m.

Nước lũ chảy cuộn ở suối Khe Tre, huyện Nam Đông. Ảnh: Tiến Dũng.

Việc gió mạnh làm cây cối gãy đổ vào đường dây điện đã gây sự cố làm mất điện trên diện rộng ở Thừa Thiên - Huế. Ngành điện tỉnh đã sa thải các phụ tải tại 8 huyện, thị xã với 118/145 phường, xã, thị trấn để đảm bảo an toàn.