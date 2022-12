TT-Huế: Phá ổ cá độ World Cup tiền tỷ tại quán cà phê

Ngày 13/12, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá World Cup 2022.

Quán cà phê ở số 74 Đặng Huy Trứ, TP.Huế - nơi Nguyễn Hữu Sang và Nguyễn Thế Anh tổ chức cá độ bóng đá World Cup. Ảnh: C.Q

Các đối bị bắt giữ gồm: Nguyễn Hữu Sang (SN 1997) và Nguyễn Thế Anh (SN 1999, cùng trú tại phường Phước Vĩnh, TP.Huế).

Công an lấy lời khai Nguyễn Hữu Sang và Nguyễn Thế Anh. Ảnh: C.Q

Trước đó, 23h30 ngày 10/12, tại quán cà phê ở số 74 Đặng Huy Trứ (phường Trường An, TP.Huế), Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Huế phối hợp cùng lực lượng Công an phường Trường An bắt quả tang Nguyễn Hữu Sang và Nguyễn Thế Anh đang tổ chức cho các con bạc đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền trận tứ kết World Cup 2022 giữa hai đội Marốc và Bồ Đào Nha.

Cơ quan công an thu giữ tang vật gồm nhiều tiền mặt, 1 bộ máy tính, 1 tivi cùng với nhiều tịch cá cược bóng đá.

Qua khai thác trên mạng máy tính các đối tượng, từ ngày 2/12 đến ngày bị bắt, các đối tượng đã giao dịch đánh bạc khoảng 1 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang tiếp tục được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.