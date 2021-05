TT-Huế: Thành lập trạm giám sát dịch tễ phòng chống dịch Covid-19 tại Bắc đèo Hải Vân

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh từ bên ngoài vào tỉnh rất cao, ngày 6/5, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành văn bản về việc thành lập trạm giám sát dịch tễ phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đồng ý thành lập trạm giám sát dịch tễ phòng, chống dịch Covid-19 tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc. Địa điểm đặt trạm là tại Trạm trung chuyển hầm Hải Vân, thời gian triển khai từ lúc 15h ngày 6/5/2021.

Các trạm kiểm soát dịch Covid-19 ở Thừa Thiên Huế trong đợt dịch trước đây từng hoạt động rất hiệu quả.

Nhiệm vụ trạm giám sát dịch tễ là một ngày bố trí 3 ca làm nhiệm vụ 24/24, giám sát dịch tể đối với người đi trên phương tiện là môtô 2 bánh, 3 bánh và người đi bộ theo hướng từ đèo Hải Vân ra thị trấn Lăng Cô; tiến hành đo thân nhiệt, khai báo y tế, xác định người thuộc diện cách ly tập trung theo quy định.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu lực lượng công an tổ chức dừng phương tiện để giám sát dịch tễ, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông. Lực lượng công an được giao bố trí lực lượng chốt chặn tại các giao lộ trên đường dẫn lên đèo Hải Vân và các đường Nguyễn Văn, Trịnh Tố Tâm (thị trấn Lăng Cô) để hướng dẫn, yêu cầu người và phương tiện mô tô 2 bánh, 3 bánh và người đi bộ từ đèo Hải Vân ra thị trấn Lăng Cô vào trạm giám sát dịch tễ làm thủ tục khai báo y tế.