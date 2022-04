TT-Huế: Yêu cầu ngăn chặn quảng cáo "xe ké", xe trá hình vận chuyển khách trên các trang mạng

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trước tình trạng xe ô tô trá hình vận chuyển hành khách đang diễn biến rất phức tạp, gây mất an toàn giao thông, cơ quan này vừa yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng CSGT, công an các địa phương sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện, ngăn chặn ngay từ khi những xe này xuất phát.

Lực lượng CSGT xử lý "xe ké" tuyến Huế- Đà Nẵng. Ảnh: CTV.

Cơ quan công an cũng được yêu cầu đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm đối với các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách trá hình như "xe dù", "xe ké", xe chở khách núp bóng xe hợp đồng, xe du lịch, xe đặt chỗ qua mạng hoạt động đón, trả khách trái quy định pháp luật.

Sở GTVT được giao chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông tăng cường thanh tra, kiểm tra các điều kiện kinh doanh vận tải đối với các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe và chủ phương tiện tham gia vận tải hành khách bằng xe buýt tuyến cố định Huế - Đà nẵng và ngược lại nhằm nâng cao chất lượng phục vụ hành khách đi xe.

Các cơ quan liên quan được yêu cầu thường xuyên sử dụng dữ liệu trích xuất từ thiết bị giám sát hành trình để làm cơ sở xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông, nhất là đối với hành vi kinh doanh vận tải hành khách trái phép, chạy sai hành trình, sai tuyến đã đăng ký, dừng, đỗ, đón, trả khách không đúng nơi quy định.

Bên cạnh đó, rà soát các quy định của pháp luật để kiến nghị tăng chế tài xử phạt để đủ sức răn đe, góp phần hạn chế hiện tượng "xe dù", "xe ké", xe dịch vụ vận tải bất hợp pháp.

Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế lập biên bản xử lý một trường hợp hoạt động "xe ké". Ảnh: CTV.

Sở Thông tin và truyền thông được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh phương án, giải pháp nhận diện, xử lý các xe vi phạm thông qua thiết bị camera giám sát; có giải pháp ngăn chặn các địa chỉ quảng cáo liên quan đến "xe dù", "xe ké", xe dịch vụ qua mạng, trên các website.

Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế, thời gian qua, tình trạng xe ô tô trá hình vận chuyển hành khách tuyến Huế - Đà Nẵng và ngược lại diễn biến rất phức tạp, có chiều hướng gia tăng về số lượng phương tiện, tần suất chạy xe.

Những nhà xe này sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm đối phó với các lực lượng chức năng như: Bố trí nhiều đối tượng theo dõi hoạt động của lực lượng chức năng tại các chốt kiểm tra, kiểm soát để thông tin cho các lái xe trốn tránh; tổ chức trung chuyển khách bằng xe taxi khi qua điểm kiểm tra của đoàn liên ngành; nhờ hành khách đi xe đứng tên làm giả hợp đồng.

Tình trạng xe chở khách núp bóng xe hợp đồng và xe du lịch, tổ chức bán vé đặt chỗ qua mạng và đón, trả khách trái quy định làm mất trật tự trong hoạt động vận tải hành khách của tuyến buýt liên tỉnh Huế - Đà nẵng và ngược lại.

Tình trạng này tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông, quyền lợi của hành khách đi xe bị xâm phạm vì không có bảo hiểm khi xảy ra sự cố.