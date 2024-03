T.Ư Hội Nông dân Việt Nam ban hành công văn thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo quốc phòng, an ninh năm 2024

Công văn nêu rõ: Năm 2024, năm đầu tiên các cấp Hội thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2023-2028); tiếp tục thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết của Hội về công tác dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác này, Ban Thường vụ Trung ương Hội đề nghị Hội Nông dân các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Hội; các nội dung Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, Nghị quyết Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam về dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng biên giới, hải đảo và vùng đồng bào có đạo.

Những năm qua, các cấp Hội Nông dân Việt Nam quan tâm thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo quốc phòng, an ninh. Trong ảnh: Mô hình trồng chè của Nông dân Việt Nam xuất sắc 2023 Triệu Tạ Hin (dân tộc Dao) ở thôn Làng Giang, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì (tỉnh Hà Giang). Ảnh: Dân Việt

Tuyên truyền sâu rộng gắn với giáo dục hội viên, nông dân nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác, ý thức chủ động phòng ngừa trước những âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, xuyên tạc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Vận động nông dân vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo, khu vực biên giới, hải đảo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, xây dựng cuộc sống "tốt đời, đẹp đạo".

Nhận diện những hành vi lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá Đảng, Nhà nước; những biểu hiện tâm linh, tín ngưỡng, tôn giáo đi ngược truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc và những hoạt động trái pháp luật của các tổ chức tôn giáo mới, lạ chưa được Nhà nước công nhận.

Phát huy vai trò già làng, trưởng bản, người có uy tín và cốt cán trong các tôn giáo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo để tuyên truyền, vận động và lắng nghe ý kiến, kiến nghị của nhân dân, kịp thời giải quyết những tranh chấp, mâu thuẫn không để kẻ xấu lợi dụng, kích động, tạo ra "điểm nóng" liên quan đến dân tộc, tôn giáo ở địa phương

2. Chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy, đề xuất chính quyền xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam trên cơ sở tiếp tục thực hiện Kết luận số 123- KL/HNDTW ngày 23/02/2011 tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HNDTW ngày 26/12/2005 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa IV) về Đẩy mạnh công tác Hội và phong trào nông dân ở vùng đồng bào có đạo; Kết luận số 124-KL/HNDTW ngày 23/02/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa V) tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 07- NQ/HNDTW ngày 15/10/2005 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa IV) về Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế - xã hội nông thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi khó khăn; Nghị quyết số 18 - NQ/HNDTW ngày 14/7/2022 của Ban Thường vụ Trung ương Hội về Tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân vùng biển và hải đảo tham gia phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đề ra và triển khai thực hiện nhiệm vụ về công tác phòng thủ quân khu và khu vực vào chương trình công tác Hội hàng năm.

Xây dựng kế hoạch tiếp tục tham gia thực hiện các dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia; tích cực vận động nguồn lực từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hỗ trợ xây dựng các mô hình phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng Chi, Tổ hội nông dân nghề nghiệp ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, biển, hải đảo và vùng đồng bảo có đạo.

3. Phối hợp với Ban Dân tộc, Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ), Công an, Bộ chỉ huy Quân sự, Bộ đội Biên phòng tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện và triển khai có hiệu quả các nội dung chương trình phối hợp đã ký kết.

Phối hợp với ngành Công an, Quân đội, Bộ đội Biên phòng vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thực hiện tốt Chương trình hành động "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và công tác phối hợp phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội"; tham gia giữ gìn an ninh, trật tự; xây dựng, duy trì, nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh trật tự, mô hình tự quản đường biên mốc giới, các mô hình phát triển kinh tế - xã hội, điểm sáng vùng biên, câu lạc bộ nông dân với pháp luật, câu lạc bộ phòng chống tội phạm... ở vùng nông thôn và khu vực biên giới, ven biển và hải đảo.

Phối hợp với các ngành chức năng tổ chức cho gia đình hội viên nông dân đăng ký thi đua gia đình văn hóa, cam kết gia đình không có người vi phạm pháp luật gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Hội và các cuộc vận động, các phong trào của Hội.

Phối hợp với Công an tỉnh, thành phố báo cáo cấp ủy, đề xuất chính quyền tổ chức Hội nghị cấp tỉnh tôn vinh điển hình tiên tiến là hội viên nông dân có thành tích xuất sắc trong Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2019 - 2024; lựa chọn các gương điển hình tiên tiến là hội viên nông dân có thành tích xuất sắc tham dự Hội nghị toàn quốc biểu dương hội viên nông dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2019 – 2024, dự kiến tháng 8/2024 (có văn bản hướng dẫn riêng).

4. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, hội viên nông dân trong việc triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh.

5. Các tỉnh, thành Hội thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện và định kỳ 6 tháng, cuối năm hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện.