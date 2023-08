Ukrinform đưa tin, Serhii Cherevatyi, phát ngôn viên của Nhóm phía Đông của Lực lượng Vũ trang Ukraine, đã phát biểu trên sóng truyền hình quốc gia: "Kẻ thù hiện đang tập trung các khả năng tấn công chính vào hướng này. Phía Nga ồ ạt sử dụng pháo binh và máy bay, bắn phá các vị trí của chúng tôi 603 lần bằng tất cả các loại pháo, cả nòng và phản lực. Máy bay tấn công của Nga đã thực hiện 8 cuộc không kích . Cũng có 5 cuộc tấn công vào Senkivka và Ivanivka ở quận Kupyansk. Khi chúng tôi đẩy lùi các cuộc tấn công đó, 36 lính Nga thiệt mạng, 57 người bị thương và 5 người bị bắt”.



Xe tăng Ukraine chiến đấu ở Kupyansk. Ảnh: Ukrinform.

Theo quan chức này, Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã phá hủy 5 xe tăng T-72, 3 xe chiến đấu bộ binh, 1 xe BTR-80, 2 radar di động, 1 lựu pháo Msta-B, 2 súng cối, 1 máy bay không người lái, 3 kho đạn dã chiến. và hai đào.

Những ngày qua, Cherevatyi cho biết, mỗi ngày Nga bắn phá hàng trăm lần vào các vị trí của Ukraine ở Kupyansk.

Như người phát ngôn của Nhóm phía Đông đã lưu ý, quân Nga buộc phải liên tục tập hợp lại theo hướng Kupiansk và thực hiện luân chuyển trong bối cảnh tổn thất đáng kể. Quân đội chính quy, các đơn vị tấn công trên không và bộ binh hiện đang tập trung ở đó. Nga có nguồn dự trữ mạnh mẽ bao gồm cả binh lính mới được huy động.

Ông này nói rằng Nga không có đủ quân chính quy nên họ triển khai quân dự bị chiến đấu và quân bảo vệ lãnh thổ. Đây là những bộ binh hạng nhẹ được huấn luyện kém được tuyển dụng dưới áp lực từ các thống đốc khu vực. Nhưng ngay cả lực lượng này cũng không đủ, đó là lý do tại sao đơn vị ’Storm Z' ‘tuyển mộ các tù nhân.

Khi chiến sự leo thang theo hướng Kupiansk từ 16/8, Tư lệnh Lực lượng mặt đất Ukraine, Đại tướng Oleksandr Syrskyi, đã tham gia vào công việc của các đơn vị giữ tuyến phòng thủ trên các hướng tiếp cận thành phố. Theo ông, lực lượng Nga đang cố gắng thâm nhập vào những phòng tuyến đó, triển khai các đội tấn công bao gồm với mục tiêu là bao vây và sau đó chiếm Kupiansk.

Tuy nhiên, khác với sự lạc quan của các quan chức Ukraine, cựu sĩ quan tình báo Mỹ Scott Ritter có những nhận xét không mấy tích cực về tình hình Kupyansk. Phát biểu với trang US Tour of Duty, ông nói rằng các lực lượng vũ trang Ukraina không giữ được tuyến phòng thủ gần Kharkov, do đó họ có thể mất quyền kiểm soát Kupyansk, cựu sĩ quan tình báo Mỹ Scott Ritter tuyên bố trên U.S. Tour of Duty.

"Ukraina vốn đã thiếu quân. Nước này phải phái các tiểu đoàn từ điểm này sang điểm khác…Hiện quân đội Nga đã đột phá và đang trên đường tới Kupyansk” - ông Scott Ritter nói.

Theo chuyên gia này, chính quyền Kiev đang tung những nguồn dự trữ cuối cùng vào cuộc chiến. Ông giải thích rằng dọc theo toàn bộ chiến tuyến, quân đội Nga đang đẩy lùi lực lượng vũ trang Ukraina và ở một số khu vực nhất định, họ đã chuyển sang một cuộc tấn công tích cực.

Đồng thời, ông Ritter nói thêm rằng Kiev không đạt được bước đột phá nào trên chiến tuyến và quân đội thậm chí không thể vượt qua tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga. Lực lượng vũ trang Ukraine đang trên bờ vực sụp đổ hoàn toàn, vì vậy kết quả khủng hoảng Ukraina sẽ được quyết định theo các điều kiện của phía Nga, ông Scott Ritter kết luận.