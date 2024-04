Nạn doanh nghiệp "sân sau", "sân trước"

Bị can Nguyễn Duy Hưng (bên trái hàng trên), Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Thuận An cùng một số bị can bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "Đưa hối lộ", quy định tại khoản 3 Điều 222 và khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự. Ảnh: Bộ Công an