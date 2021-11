Từ vụ Tổng giám đốc Thuduc House bị bắt, người vi phạm có thể bị xử lý sao?

Ngày 25/11, nguồn tin của phóng viên Dân Việt cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Vũ bảo Hoàng (SN 1976, ngụ TP. Thủ Đức, TP.HCM), Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã có thông báo chính quyền phường An Phú, TP. Thủ Đức (nơi ông Hoàng tạm trú) và gia đình của ông Hoàng về việc bắt tạm giam vị TGĐ này. Hiện, ông Hoàng đang bị tạm giam tại Trại giam T16, Bộ Công an.

Quá trình điều tra cơ quan công an cũng xác địnhTrịnh Tiến Dũng là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, tổ chức, chỉ đạo các đối tượng tại Việt Nam và nước ngoài sử dụng chứng minh nhân dân giả để thành lập hàng trăm doanh nghiệp ở Việt Nam; ký giả chữ ký Giám đốc để mở tài khoản ngân hàng; lập hợp đồng mua bán, xuất nhập khẩu CD Rom chứa phần mềm và linh kiện điện tử (hàng giả, hàng nhái, hàng đã qua sử dụng..) với các công ty nước ngoài (gồm: Mỹ, Hồng Kông).