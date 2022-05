Tung chiêu né trạm cân, tài xế xe tải nhận “trái đắng”

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một trường hợp tài xế không chấp hành việc kiểm tra tải trọng xe.

Người bị xử phạt là Trần Trọng Hiếu (SN 1988, trú Duy Vinh, Duy Xuyên, Quảng Nam).

Tài xế Trần Trọng Hiếu bị UBND tỉnh Thừa Thiên Huế xử phạt nặng vì tung chiêu né trạm cân (ảnh minh họa). Ảnh: CTV.

Trước đó, tài xế Hiếu điều khiển xe tải có dấu hiệu quá tải lưu thông trên tỉnh lộ 9, thuộc địa phận thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra tải trọng xe tải do tải do tài xế Hiếu điều khiển thì người này không tung chiêu để né trạm cân. Hành vi này bị Công an huyện Phong Điền lập biên bản vi phạm hành chính.

Căn cứ quy định tại điểm b, khoản 5, Điều 33 Nghị định số 100/2014/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế xử phạt tài xế Hiếu số tiền 45 triệu đồng.

Ngoài bị phạt tiền, tài xế Hiếu còn phải chịu hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe số 480148002720 hạng FC trong thời gian 4 tháng.