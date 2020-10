Túng tiền, bán xe máy rồi báo công an... "bị cướp"

Tại cơ quan công an, Tuấn Anh khai do tham gia bán hàng đa cấp và thiếu tiền nên đã bán chiếc xe đi. Do sợ gia đình phát hiện, Tuấn Anh bịa ra chuyện bị nhóm thanh niên dùng súng, dao cướp xe máy.

Ngày 14/10, Công an TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai cho hay, đã lập hồ xử lý với Lê Tuấn Anh (SN 1993, ngụ tỉnh Hậu Giang) về hành vi báo tin giả bị cướp tài sản.

Tuấn Anh tại cơ quan công an. Theo điều tra, ngày 12/10, Công an phường Tam Phước nhận tin báo của Tuấn Anh về việc bị cướp xe máy. Tuấn Anh cho biết, chiều cùng ngày, Tuấn Anh hết giờ làm nên điều khiển xe máy đi tới khu vực vắng ở tổ 3, KP. Long Đức 2, phường Tam Phước. Lúc này, 1 nhóm 6 thanh niên đi trên 3 xe máy đuổi theo áp sát. Nhóm này dùng dao, súng khống chế cướp xe máy của Tuấn Anh. Sau đó, Tuấn Anh tới công an trình báo. Sau khi nhận tin báo, Công an TP. Biên Hoà đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ việc. Qua xác minh, công an xác định Tuấn Anh trình báo có nhiều điều nghi vấn báo tin giả. Công an đã mời Tuấn Anh về trụ sở để làm việc. Qua đấu tranh, Tuấn Anh thừa nhận báo tin bị cướp giả. Tuấn Anh tham gia bán hàng đa cấp thiếu tiền nên bán xe máy của mình với giá 8 triệu đồng. Do sợ gia đình phát hiện, Tuấn Anh nghĩ ra kịch bản này. Chia sẻ