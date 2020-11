Tướng Lê Quý Vương: Chuyển Công an sát hạch, cấp giấy phép lái xe không phải quyền ông này, quyền ông kia

Sáng nay (11/11), Quốc hội thảo luận ở tổ về Luật giao thông đường bộ (sửa đổi) và Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Phát biểu tại tổ, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết: Khi đặt vấn đề nghiên cứu sửa đổi Luật giao thông đường bộ mới phát sinh ra nhiều vấn đề, các vấn đề tựu trung đều liên quan đến con người.

Thượng tướng Lê Quý Vương (ảnh Zing.vn)

"Xem lại lý luận và thực tiễn thấy, nước ta nhiều năm nay loay hoay với các vấn đề đảm bảo an toàn giao thông, khắc phục tai nạn giao thông. Chúng ta đã thực hiện nhiều việc tuy nhiên việc kéo giảm tai nạn giao thông cũng chưa phải hiệu quả.

Trước đây có ngày 40 người tử vong vì tai nạn giao thông, hiện nay mặc dù đã nỗ lực để kéo giảm tai nạn giao thông nhưng số người tử vong vì tai nạn giao thông vẫn cao, trung bình một năm khoảng 10.000 người, chia trung bình tháng có 833 người, còn một ngày 27 người", Thứ trưởng Bộ Công an cho biết.

Vẫn tho Thượng tướng Lê Quý Vương, nhìn nhận lại vấn đề này phải xem lại các yếu tố liên quan đến an toàn giao thông thế nào. Qua nghiên cứu, ông thấy có 5 yếu tố.

Thứ nhất, con người tham gia giao thông, có chủ phương tiện, người đi bộ; lực lượng tham gia điều hành giao thông, trong đó có CSGT và Thanh tra giao thông.

Thứ hai, đó là phương tiện tham gia giao thông. Hiện nay phương tiện cũng rất đa chủng loại, xe ô tô lớn, ô tô nhỏ, xe chuyên dùng, có xe siêu trường, siêu trọng, xe khách có giường nằm…

Thứ ba, hạ tầng giao thông. Thứ tư, tổ chức giao thông, đây là vấn đề quan trọng nhất. "Đọc lại Luật giao thông đường bộ hiện nay thấy có nhiều hình thức tổ chức khác nhau, có những điều chưa ăn nhập giữa Bộ ngày Bộ kia. Ví dụ việc xây dựng đường, đặt hệ thống biển báo do ngành Giao thông đặt, còn bên đi kiểm tra để xử lý lại là CSGT", Thượng tướng Lê Quý Vương nói và dẫn chứng:

"Tôi chứng kiến ở Hà Nội , tại một ngã ba có lối rẽ được đặt 3 biển khác nhau, 1 biển chỉ dẫn cho người điều khiển ô tô, 1 biển chỉ dẫn cho người điều khiển xe máy và 1 biển chỉ dẫn cho người đi xe đạp và người đi bộ. Người CSGT đứng ở cuối đường, khi người nào đi xe máy nhầm vào luồng đường của xe đạp hoặc ngược lại thì bị phạt. Sauk hi bên Công an có ý kiến, ngành Giao thông tiếp thu và bỏ kiểu biển này và CSGT không phải đứng tại đó để xử phạt, tránh việc dân kêu ca".

Vấn đề thứ năm, theo Tướng Vương là liên quan đến Luật giao thông, Luật này hiện nay có nhiều vấn đề cần phải sửa đổi.

Liên quan đến vấn đề sát hạch lái xe giao cho lực lượng Công an, theo Tướng Vương đây không phải là việc mới. Trước đây lực lượng công an đã tham gia sát hạch. Ông dẫn chứng, cách đây khoảng 30-40 năm trước, khi CSGT làm nhiệm vụ trên đường bộ thấy nghi vấn một chiếc xe khách đang lưu thông có kỹ thuật kém, thì CSGT có quyền dừng xe, mời bà con đi xe khách đó xuống để kiểm tra bằng cách đi thử, nếu thấy kỹ thuật không đảm bảo, phanh không an toàn, CSGT có quyền đình chỉ xe khách đó.

"Việc kiểm soát lái xe trước đây chúng ta đã làm chặt chẽ, thời trước nếu nói đến xe khách của nhà nước thì tài xế phải từ 25 tuổi trở lên, còn yêu cầu là đảng viên, còn ưu tiên bộ đội đã trải qua lái xe ở chiến trường", Thượng tướng Lê Quý Vương nói.

Từ dẫn chứng và phân tích trên, theo Thượng tướng Lê Quý Vương, việc sát hạch, cấp giấy phép lái xe phải phân công cho hợp lý. "Đây không phải vấn đề quyền ông này, quyền ông kia. Ngành Công an "ôm" việc này cũng mệt lắm, làm không tốt là bị dân ca thán, bị các ĐBQH phê bình. Theo dự luật, việc chuyển sát hạch lái xe từ ngành Giao thông Vận tải sang bên Công an thì các trung tâm đào tạo lái xe vẫn hoạt động bình thường, còn Bộ trưởng Bộ Công an quy chuẩn cần phải như thế nào, chứ không phải chúng tôi áp đặt toàn bộ việc đó. Việc sát hạch thì chúng tôi phải kiểm soát, chứ không phải chúng tôi tự đào tạo, chúng tôi cấp bằng lái xe", Thượng tướng Lê Quý Vương nói.