Gặp gỡ những cử tri "đặc biệt" trong ngày bầu cử ở Hà Nội

Cử tri có 15 lần tham gia bỏ phiếu bầu cử

Sáng 23/5, tại điểm bầu cử số 3, nhà sinh hoạt cộng đồng số 4, phố Núi Trúc, phường Kim Mã (Ba Đình, Hà Nội), cụ Phạm Thế Vinh, 97 tuổi, cử tri cao tuổi nhất tham gia bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cụ Vinh cũng là người trực tiếp tham gia bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946, đến nay cụ đã có 15 lần tham gia bỏ phiếu bầu cử.

Cụ Phạm Thế Vinh, 97 tuổi, cử tri có 15 lần tham gia bỏ phiếu bầu cử từ năm 1946 đến nay bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại Phường Kim Mã (Ba Đình, Hà Nội).



Tuy tuổi cao, nhưng hôm nay cụ Vinh vẫn tự mình đi tới điểm bầu cử từ rất sớm mà không cần ai phụ giúp. "Tôi tham gia cầm súng từ những ngày đầu tiên của Cách mạng tháng 8 tại Hà Nội. Người dân lúc đó đã mong mỏi tự do, độc lập vì đã khổ quá rồi. Ngày được cầm lá phiếu đi bầu cử năm 1946, người dân ai cũng mừng lắm vì được bỏ phiếu bầu cử trong tự do và được gặp Bác Hồ", cụ Vinh nhớ lại và nhấn mạnh "chẳng có gì quý giá bằng độc lập, tự do".

Phấn khởi trước những thành tựu to lớn về mọi mặt của đất nước sau ngày tổng tuyển cử đầu tiên đến nay, cụ Vinh cho rằng mỗi kỳ bầu cử đều có những cảm xúc riêng, ngày nay nhân dân được sống và được bầu cử trong hoà bình, thống nhất là niềm vui, niềm sung sướng và hạnh phúc lớn nhất.

"Trách nhiệm của mỗi đại biểu là rất nặng nề, nhưng cũng rất vinh dự khi được nhân dân lựa chọn, tín nhiệm", cụ Vinh nói và mong muốn các đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được lựa chọn sẽ đại diện cho tiếng nói của người dân, phản ánh những tâm tư nguyện vọng của người dân, đưa tiếng nói của nhân dân đến Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân.

Đã 11 lần đi bầu cử, tuy nhiên ông Nguyễn Kim Bôi cử tri phường Kim Liên, quận Đống Đa vẫn cảm xúc vẫn vẹn nguyên như lần đầu tiên cầm lá phiếu bầu cử. "Hôm nay, cùng với nhiều người dân khác, tôi đã dậy từ sáng sớm để đi bỏ phiếu. Tôi đã nghiên cứu rất kỹ các thông tin ứng viên ứng cử để lựa chọn", ông Bôi nói.

Theo cử tri 80 tuổi này, mặc dù lần này, trong điều kiện hết sức khó khăn bởi dịch bệnh Covid-19i, nhưng Đảng, Nhà nước cũng như chính quyền TP.Hà Nội đã luôn "hết sức mình" với nhân dân để thực hiện công tác bầu cử đảm bảo an toàn cho nhân. "Tôi mong rằng, những người được chọn trong cuộc bầu cử này sẽ là những người có đức, có tài, có tâm, có tầm trong việc xây dựng đất nước ta ngày càng ấm no, giàu mạnh. Mong các vị sẽ cố gắng, trách nhiệm, luôn gần nhân dân, lắng nghe nhân dân", ông Bôi bày tỏ.

Ngày bầu cử đặc biệt của cử tri 96 tuổi cùng 4 thế hệ đi bỏ phiếu

Gia đình 4 thế hệ của cụ Đoàn Thị Thuận (Ba Đình, Hà Nội) ai cũng ăn mặc chỉnh tề cùng nhau đến điểm bầu cử.

Tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Điện Biên, quận Ba Đình đúng 6h30, cầm trên tay lá phiếu cử tri, cụ Đoàn Thị Thuận là một trong những người đầu tiên bỏ phiếu.

Cụ Thuận sinh ra tại tỉnh Thái Bình, lên 5 tuổi cụ được người thân đón ra Hà Nội, cuộc đời cụ trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử gắn với các sự kiện trọng đại của đất nước.

Đối với cụ, lần bầu cử này rất đặc biệt đối với gia đình bởi, lần này đại gia đình 4 thế hệ của cụ sẽ được đi bầu cử.

"Năm nay tôi đã 96 tuổi nhưng vẫn được đi bỏ phiếu, đó là điều tôi rất hạnh phúc. Tôi không nhớ được mình đã bao nhiêu lần đi bỏ phiếu, nhưng hiện tại tôi cảm thấy sức khỏe của mình vẫn tốt nên tôi tự đi bỏ phiếu được, đây cũng là trách nhiệm của bản thân đối với lá phiếu mình nhận được", cụ Thuận nói và chia sẻ, mỗi lần đi bầu cảm xúc bồi hồi và luôn trực trào trong lòng.

Tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Điện Biên (Ba Đình, Hà Nội) cầm trên tay lá phiếu cử tri, cụ Đoàn Thị Thuận là một trong những người đầu tiên bỏ phiếu.

Trước khi đi bầu, nhiều ngày qua cụ Thuận đã nhờ các con đọc lại các thông tin của các ứng viên. Cụ tâm niệm, phải nghiên cứu để bầu ra được những người xứng đáng để giúp cho dân, cho nước và tốt cho con cháu của mình. "Hôm nay tôi dậy từ lúc 5h30 để chuẩn bị đến 6h30 để đi bầu cử. Tôi mong muốn rằng cử tri nhân dân phải tìm được những người có tài, có đức để phụng sự đất nước", cụ Thuận mong muốn.

Bà Trần Thị Minh Thư (con gái cụ Thuận) chia sẻ, đây là cuộc bầu cử mang nhiều dấu ấn, sau thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIII và sau đó là kỳ họp Quốc hội. Cuộc bầu cử còn đặc biệt khi diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh nhưng chúng ta đã tổ chức chu đáo, khoa học và mọi người rất phấn khởi đi bầu cử.

Theo bà Thư, do là cử tri cao tuổi nên cụ Thuận được chính quyền phường và gia đình quan tâm đặc biệt. "Sáng nay dậy mẹ tôi tập thể dục, vệ sinh cá nhân, chăm chút cho gia đình, trước khi đi còn thắp hương cho tổ tiên", bà Trần Thị Minh Thư cho hay.