Tuyên án đối tượng có nhiều "thành tích" bất hảo vẫn lưu hành số lượng lớn tiền giả

Ngày 3/1, TAND tỉnh Đồng Nai đã đưa vụ án hình sự sơ thẩm ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Vũ (36 tuổi, ngụ TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) 7 năm tù giam về tội tàng trữ, lưu hành tiền giả.

Đối tượng Vũ tại toà. Ảnh: Tuệ Mẫn

Theo cáo trạng vào tháng 6/2017, Vũ đã có hành vi tàng trữ 81 tờ tiền giả mệnh giá 200 ngàn đồng (tương đương 16,2 triệu đồng) tại nhà.

Kế tiếp đó Vũ liên tục dùng thêm số lượng lớn tiền giả để mua loa nghe nhạc của Công ty TNHH Công nghệ di động Mai Nguyên (TP.Biên Hòa).

Quá trình điều tra, Vũ quanh co chối tội và cho rằng bản thân không có hành vi sai phạm. Tuy nhiên tại phiên xét xử Vũ đã thành khẩn khai báo và ăn năn hối lỗi về hành vi sai trái của bản thân.

Được biết Vũ là bị cáo có nhiều "thành tích" xấu trong quá khứ như năm 2008 bị TAND TP.Biên Hòa tuyên phạt 10 tháng tù cho hưởng án treo về tội trộm cắp tài sản; năm 2010 phải lãnh mức án 14 tháng tù về tội trộm cắp tài sản; năm 2017 bị Công an tỉnh Long An khởi tố về hành vi cướp tài sản; năm 2019 bị Công an tỉnh Bình Dương khởi tố về tội cướp tài sản và hiện đang tiếp tục điều tra xử lý.