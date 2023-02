Tuyên dương 2 học sinh ở Quốc Oai nhặt được của rơi trả lại người mất

Vào ngày 17/2, trên đường đi học về từ trường THCS Cấn Hữu đến địa phận gần cây đa chợ Cấn Thượng, 2 em Bùi Nguyễn Phương Anh và Lê Thị Thanh đều là học sinh lớp 7 của THCS Cấn Hữu có nhặt được một chiếc ví da màu đen. Bên trong ví da có nhiều giấy tờ quan trọng và số tiền hơn 1 triệu đồng. Ngay sau đó, 2 em nhanh chóng mang đến Công an xã Cấn Hữu trình báo để tìm người đánh rơi.

Gương hai em học sinh Trường THCS Cấn Hữu, Quốc Oai nhặt được của rơi trả lại người mất

Qua xác minh, Công an xã Cấn Hữu đã tìm được chủ nhân của chiếc ví là bà Cấn Thị Sử, thôn Cấn Thượng, xã Cấn Hữu. Sáng 18/2, tại trụ sở Công an xã Cấn Hữu, đại diện Công an xã, các Ban ngành đoàn thể của xã Cấn Hữu, 2 em Bùi Nguyễn Phương Anh và Lê Thị Thanh đã trao lại chiếc ví cho bà Cấn Thị Sử.

Nhận lại chiếc ví đã mất, bà Sử xúc động nói: "Khi đánh mất ví tôi rất buồn và nghĩ sẽ không bao giờ có cơ hội tìm lại được. Nhưng bất ngờ hôm nay nhận được thông báo của Công an xã lên nhận lại ví và người trả lại cho tôi lại là hai cháu học sinh. Tôi rất vui mừng và cảm phục hành động của các cháu".

Chia sẻ về việc làm của mình, em Bùi Nguyễn Phương Anh cho biết: "Khi nhặt được ví, điều mà chúng em nghĩ tới đầu tiên là tâm trạng của người đánh mất và đặt mình vào vị trí của họ, chắc hẳn lúc đó họ đang rất buồn và lo lắng. Vì vậy, chúng em liền quyết định mang lên trình báo Công an xã để tìm lại chủ nhân chiếc ví. Đây là điều chúng em được bố mẹ dạy bảo và thầy cô trong nhà trường giáo dục".

Tuyên dương, khen thưởng hành động đẹp của các em, Đoàn Thanh niên xã Cấn Hữu đã trao Giấy khen và quà động viên hành động đẹp của các em. Bí thư Đoàn Thanh niên xã Cấn Hữu Vũ Đức Mạnh bày tỏ: Các em mặc dù tuổi nhỏ, nhưng đã ý thức cao với trách nhiệm cộng đồng, nhặt được của rơi tìm cách để trả lại người đánh mất. Hành động của các em xứng đáng được biểu dương và lan tỏa hơn nữa trong cộng đồng. Đồng thời, mong muốn trong thời gian tới, các em phát huy các kết quả đã đạt được, tiếp tục học tập tốt, rèn luyện, xứng đáng là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Nhặt được của rơi, trả người đánh mất là hành động đẹp trong cuộc sống, một việc làm mang tính nhân văn sâu sắc, là bài học giáo dục đạo đức về tính trung thực, thật thà đáng quý, xứng đáng là tấm gương sáng để mọi người học tập, noi theo. Mỗi tấm gương người tốt, việc tốt đều là hành động đẹp không phân biệt địa vị, tuổi tác, giá trị nhiều hay ít đều đáng được trân trọng, cần được tuyên dương.