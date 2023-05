Tuyên dương 2 thiếu niên nhặt được ví tiền trả lại người đánh rơi Tuyên dương 2 thiếu niên nhặt được ví tiền trả lại người đánh rơi

Sáng 16/5, Công an huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa bàn giao tài sản cho một người dân không may đánh rơi được 2 thiếu niên nhặt được và nhờ công an trả lại.