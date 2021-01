Tuyết bao phủ đường trơn trượt, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông

Trong những ngày qua, tại các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ đã xảy ra đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng. Tại các khu vực núi cao phía Bắc như Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Sa Pa (Lào Cai), đèo Ô Quý Hồ (Lai Châu), Mèo Vạc (Hà Giang) xuất hiện băng tuyết bao phủ trên một số tuyến đường, gây trơn trượt, có nguy cơ cao dẫn tới tai nạn giao thông.

Nhiều phương tiện như xe tải, xe bán tải đã gặp sự cố, trơn trượt, va vào vách đá.

Do mưa lạnh, tuyết bao phủ các tuyến đường tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, Uỷ ban ATGT Quốc gia đã yêu cầu các đơn, Ban an toàn giao thông các tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông.

Cụ thể, để ngăn ngừa những vụ tai nạn giao thông có thể xảy ra trong điều kiện có băng tuyết, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia đề nghị Bộ GTVT và Chủ tịch UBND các tỉnh chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Sở GTVT tại địa phương có xảy ra hiện tượng băng tuyết bao phủ trên các tuyến đường bộ khẩn trương phối hợp lực lượng Cảnh sát giao thông và các cơ quan chức năng liên quan thực hiện ngay các giải pháp đảm bảo ATGT.

Các đơn vị phải nắm bắt tình hình, thông tin và cảnh báo tình hình băng tuyết trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên đường trước khi vào khu vực có băng, tuyết; hướng dẫn và tổ chức giao thông hợp lý như giảm tốc độ, duy trì khoảng cách an toàn, sử dụng đèn...

Đồng thời, bố trí lực lượng và phương tiện để dọn dẹp băng tuyết đóng trên mặt đường, hạn chế lưu thông khi tình hình trở nên nguy hiểm nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Bên cạnh đó, nghiên cứu ban hành quy định về tổ chức giao thông và hướng dẫn về bảo đảm khi có băng, tuyết để triển khai thực hiện khi có tình huống tương tự xảy ra trong tương lai. Cùng với đó, các cơ quan báo chí, đài truyền hình ưu tiên thông tin về tình hình băng, tuyết xuất hiện trên các tuyến giao thông, cảnh báo các nguy cơ mất ATGT, hướng dẫn các kinh nghiệm, kỹ năng tham gia giao thông an toàn trong điều kiện có băng tuyết.