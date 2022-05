U23 Việt Nam “nhường nhịn” và sự cao tay của thầy Park

Dưới tay thầy Park, có 1 kịch bản khá giống nhau của các trận đấu mà đội tuyển quốc gia cũng như U23 Việt Nam khi gặp Indonesia hoặc Malaysia, vốn là những đội thi đấu quyết liệt, thiên về sử dụng sức mạnh. Đó là hiệp 1, khi đối phương đang sung sức, đang muốn kiểm soát trận đấu, đội Việt Nam hơi co về, đá an toàn, sử dụng khá nhiều những đường chuyền dài so với lối đá vốn có, tổ chức phòng ngự kín kẽ và sẵn sàng phản công.

U23 Việt Nam thường không tấn công quá mạnh khi gặp các đối thủ chơi thiên về sức mạnh trong hiệp 1. Ảnh: Cao Oanh

Khi đó, người xem chúng ta có cảm giác các cầu thủ Việt Nam bị lấn lướt, có cảm giác hơi bực mình khi thấy trong vài trường hợp, các cầu thủ không cầm bóng phối hợp nhỏ mà lại chuyền dài. Hiệp 2, khi đối phương xuống sức, thày Park bắt đầu điều chỉnh. Thay một số nhân tố có khả năng tranh chấp, khả năng va chạm bằng những cầu thủ kỹ thuật, có xu hướng tấn ông, khả năng phối hợp nhỏ tốt vào sân để giải quyết trận đấu. Đội hình dần dần dâng lên. Lúc này ta thấy các miếng phối hợp nhỏ được triển khai thường xuyên, sức ép được tạo ra trên phần sân đối phương, các cơ hội bắt đầu xuất hiện. Cơ bản, nếu trong hiệp 1 chúng ta đứng vững, chịu đòn để có kết quả hòa 0-0 thì hiệp 2 sẽ là của đội Việt Nam.

Vậy, HLV của các đội Indonesia hay Malaysia có nhận thấy điều đó không? Chắc chắn là có. Nhưng có lẽ, họ đã muốn có bàn thắng tạo lợi thế ở hiệp 1, để phần còn lại của trận đấu sẽ áp dụng chiến thuật phòng ngự phản công. Thêm nữa, ta đều biết, câu chuyện bóng đá không chỉ nằm ở sự toan tính mà còn ở phụ thuộc bởi thực lực.

Trận ra quân của đội U23 Việt Nam gặp U23 Indonesia cũng vậy. Trước 1 đội bóng thi đấu quyết liệt, sẵn sàng chơi rắn, đội U23 Việt Nam đã chịu đòn tốt trong hiệp 1. Trận này, hàng phòng ngự U23 Việt Nam thi đấu rất chặt chẽ, chững chạc, những sai lầm của hàng phòng ngự có thể dẫn đến bàn thua kiểu như pha ra bóng không hợp lý của thủ môn Văn Toản là rất hiếm.

Ta dễ dàng nhận thấy vai trò của các cầu thủ trên 23 trong đội hình, cách xử lý bóng khôn ngoan của Hùng Dũng, lối đá thư thái mà đầy hiệu quả của Hoàng Đức, hay cách chạy chỗ chiếm không gian của Tiến Linh đã có ảnh hưởng không chỉ tới chuyên môn trận đấu, mà còn có tác động tích cực tới tinh thần thi đấu của các cầu thủ trẻ.

Một tình huống kỹ thuật rất thú vị trong trận đấu này, đó là nhịp dứt điểm của Hùng Dũng trong pha anh ghi bàn. Sau cú bật tường của Tiến Linh, Hùng Dũng đã có động tác khống chế bóng hoàn hảo bằng chân phải, hướng bóng về phía cầu môn Indonesia. Sau 1 nhịp chạy, khi tư thế, vị trí bóng và hướng dứt điểm làm cho chúng ta, cũng như trung vệ và thủ môn Indo nghĩ rằng Hùng Dũng sẽ đặt trụ chân phải trong nhịp tiếp theo để sút bóng bằng chân trái. Nhưng thay vì đặt trụ, Hùng Dũng đã sút bóng ngay bằng má ngoài chân phải. Cú sút sớm nửa nhịp so với hình dung đó đã gây lỡ nhịp cho cả trung vệ và thủ môn đối phương.

U23 Việt Nam đã có sự khởi đầu tốt ở trận ra quân. Ảnh: 24h

Với trình độ của bóng đá đỉnh cao, đặc biệt là với chuyên môn của Hùng Dũng, sút bóng bằng chân không thuận không thành vấn đề. Vì vậy, quả má ngoài chân phải ghi bàn vào lưới Indonesia thể hiện sự tinh tế của Hùng Dũng, sự tinh tế của bóng đá.

Đội U23 Việt Nam đã có 1 trận ra quân hoàn hảo, cả về mặt tỷ số, lối đá, đến tinh thần thi đấu. Sau trận đấu này, hẳn người hâm mộ sẽ cảm thấy yên tâm hơn với đội U23 trên hành trình bảo vệ tấm huy chương vàng.