UBND quận Hoàng Mai cho biết, trên địa bàn có tuyến đê đặc biệt dài 8.410m, gồm 10 điếm canh đê từ điếm 18 đến điếm 27, có 15 cửa khẩu, 01 kè Thanh Trì, 02 cống qua đê, 02 trọng điểm xung yếu gồm khu vực đê Bùng phường Lĩnh Nam và công trình trạm bơm Yên Sở. Khu vực ngoài đê có trên 14.000 nhân khẩu sinh sống và 33 cơ quan, xí nghiệp, đơn vị sản xuất và kinh doanh về đóng tàu, cảng bốc xếp hàng hóa, bến bãi vật liệu xây dựng, khai thác cát.

Khu vực trong đê chiếm phần lớn diện tích tự nhiên của Quận nhưng lại là vùng trũng, đặc biệt là khu vực Tân Mai, Thịnh Liệt, Định Công, đoạn đường từ Giải Phóng đến Trương Định hay bị úng ngập.

Quận Hoàng Mai khen thưởng 8 tập thể xuất sắc trong công tác phòng chống thiên tai

Ngày 15/4/2022, UBND Quận Hoàng Mai đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022; Tổ chức kiện toàn Ban chỉ huy do đồng chí Nguyễn Minh Tâm - Chủ tịch UBND Quận làm Trưởng ban, kiện toàn các cụm, tiểu ban và các lực lượng.

Tại buổi tổng kết, UBND Quận đã khen thưởng 08 tập thể và 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 và cũng đã chỉ đạo các đơn vị chức năng cùng UBND các phường tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến những kiến thức cơ bản, biện pháp phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, vận động nhân dân trên địa bàn Quận chủ động trước những diễn biến của thời tiết.

Trước dự báo tình hình thời tiết năm 2022 có nhiều dấu hiệu bất thường; UBND quận Hoàng Mai luôn chủ động và sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xảy ra nhằm giảm nhẹ và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại, đồng thời nhanh chóng khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn cho hệ thống đê điều, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn quận.