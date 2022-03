Ukraine tuyên bố chặn được cuộc gọi nhạy cảm của 2 sĩ quan Nga thông báo tin dữ

Một quân nhân Ukraine đi trên con đường lầy lội tuyết và bùn, trước mặt là một thiết giáp bị hư hỏng. Ảnh Reuters

Theo The Daily Beast, Bộ Quốc phòng Ukraine đã công bố nội dung một cuộc gọi của 2 sĩ quan FSB mà họ tuyên bố đã chặn được. Nội dung cuộc gọi được cho là của 2 sĩ quan FSB của Nga đang than thở về cái chết của một vị tướng hàng đầu của các lực lượng Nga bị giết trong cuộc giao tranh ác liệt gần Kharkiv, thành phố lớn thứ 2 của Ukraine và sự sụp đổ của mạng lưới liên lạc an toàn của nước này.

Bộ Quốc phòng Ukraine đã chỉ đích danh vị tướng này là Vitaly Gerasimov, Tham mưu trưởng Quân đoàn 41 của các lực lượng Nga. Trong tuyên bố của mình, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine cho biết, tướng Gerasimov đã bị giết cùng với "một số sĩ quan cấp cao của quân đội Nga" trong cuộc giao tranh gần Kharkiv.

Cuộc gọi đã được xác nhận bởi Bellingcat - một nhóm chuyên gia, nhà báo điều tra độc lập. Bellingcat đã xác nhận cái chết của tướng Gerasimov với các nguồn tin của Nga.

Theo cuộc gọi Bộ Quốc phòng Ukraine chặn được, có thể nghe thấy một sĩ quan FSB phàn nàn rằng hệ thống thông tin liên lạc được mã hóa của họ đã bị phá hủy, cho phép các lực lượng Ukraine nghe lén được quân đội Nga.

“Trong cuộc điện thoại mà sĩ quan FSB được phân công tới quân đoàn 41 đang báo cáo cho sếp của anh ta ở Tula, anh ta nói rằng họ đã mất tất cả các liên lạc an toàn. Vì vậy, cuộc gọi này được thực hiện bằng cách sử dụng một thẻ sim địa phương. Như vậy là bị đánh chặn", Giám đốc điều hành của Bellingcat Christo Grozev viết.

"Sếp của anh ta đã chết lặng đi khi nghe tin tướng Gerassimov qua đời. Viên sếp này là Dmitry Shevchenko, một sĩ quan FSB cấp cao ở Tula. Chúng tôi đã xác định được danh tính của anh ta bằng cách tìm kiếm số điện thoại của anh ta trong ứng dụng tra cứu mã nguồn mở (do tình báo của quân đội Ukraine công bố)...", ông Grozev cho hay.

Theo ông Grozen, hệ thống liên lạc được mã hóa của Nga có thể không còn hoạt động ở Kharkiv. Cho đến nay Nga vẫn chưa bình luận hoặc xác nhận cái chết của tướng Gerasimov.