Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn: Từng bước hướng dẫn nông dân chuyển đổi số trong nông nghiệp

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn trao 300 triệu đồng do một doanh nghiệp tài trợ Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang nhằm hỗ trợ hội viên, nông dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 ở các huyện Chợ Mới, Phú Tân và TX Tân Châu . (Ảnh: Hồng Cẩm).