Uyên Linh, Phạm Anh Khoa miệt mài tập luyện cho đêm nhạc The Beatles Symphony

Chưa đầy 24h nữa, đêm nhạc The Beatles Symphony sẽ diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Hiện tại, ca sĩ Uyên Linh, rocker Phạm Anh Khoa, Tùng Dương, nhạc sĩ Đức Trí cùng ê-kíp miệt mài tập luyện quên cả cái giá rét của mùa đông Hà Nội.



Nhạc sĩ Đức Trí và ca sĩ Phạm Anh Khoa miệt mài tập luyện. Ảnh: BTC

Ca sĩ Phạm Anh Khoa chia sẻ, đã nhiều lần ra Hà Nội vào đúng thời điểm mùa đông, nhưng mỗi lần gặp mùa đông là một lần cảm nhận khác nhau. Với Phạm Anh Khoa mùa đông của năm 2020 - năm cả thế giới, Việt Nam gặp nạn dịch Covid-19 nên là sự cảm nhận khác với những lần ra Hà Nội. Đặc biệt lần này lại được tham gia trong đêm nhạc The Beatles Symphony, tái hiện phần nào ban nhạc huyền thoại, sẽ lại là những cảm xúc khác lạ, khó tả.

Chương trình hòa nhạc mang tên The Beatles Symphony nằm trong chuỗi chương trình In the spotlight, do công ty TNHH và quảng cáo Mỹ Thanh tổ chức. Chương trình nhằm mục đích giới thiệu tới khán giả kho tàng âm nhạc vô giá của ban nhạc huyền thoại The Beatles nói chung và nhạc sĩ, ca sĩ John Lennon nói riêng. Sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 5 và 6/12 tới đây tại Nhà hát Lớn Hà Nội với sự tham gia của Tùng Dương, Uyên Linh, Phạm Anh Khoa, nhóm Oplus, Vũ Đinh Trọng Thắng (Ngọt), Trịnh Nhật Minh, Hoàng Trang và Nguyễn Đông.

Ca sĩ Uyên Linh tập luyện cùng ban nhạc.

Chương trình sẽ có một phần tham gia rất thú vị của các cựu thành viên đến từ nhiều ban nhạc sinh viên Hà Nội thập niên 1980, 1990 từng cover các ca khúc của Beatles như: Desire, Đại bàng trắng, "Beat Bao tải" của Đại học Xây dựng... Trong số này, có hai MC nổi tiếng của VTV là MC Long Vũ và MC Anh Tuấn.

MC Long Vũ thừa nhận bản thân cảm thấy rất thú vị khi được đứng trên sân khấu, hát lại những ca khúc của Beatles. Bởi, đây là thời điểm đặc biệt "có một không hai". 2020 là một năm đầy sự kiện đối với người hâm mộ của The Beatles trên toàn thế giới cũng như tại Việt Nam, John Lennon qua đời vào năm ông 40 tuổi và năm nay là năm kỷ niệm 40 năm ngày mất của huyền thoại này. Đây cũng là thời điểm tròn 60 năm ra đời của ban nhạc (1960-2020).

Trước đó, ngày 9 – 10/11 tại Hội trường Ngụy Như Kon Tum, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên Hà Nội, một buổi triển lãm đặc biệt có thể được coi là một "bảo tàng ngây thơ" về Beatles tại Việt Nam đã được tổ chức. Buổi triển lãm này có tên "Love the Beatles" trưng bày nhiều kỷ vật, đồ lưu niệm, máy thu gốc, các album đĩa than, đĩa EP, CD, sách báo và tạp chí về The Beatles… đến từ các nhà sưu tập cá nhân trên toàn quốc.