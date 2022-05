Uyên Linh tiết lộ yêu cầu đặc biệt dành cho nhạc sĩ Dương Cầm

Tái ngộ khán giả Hà Nội sau hai năm ảnh hưởng vì dịch Covid-19, Uyên Linh và Trung Quân Idol sẽ là những người mở màn cho "Amo La Musica", chuỗi chương trình âm nhạc lần đầu ra mắt tại Hà Nội vào 20/5.

"Amo La Musica" trong tiếng Ý là yêu âm nhạc. Theo Dương Cầm - giám đốc âm nhạc của chương trình, sân khấu hiện đại, âm thanh chất lượng tốt nhất và được tổ chức sản xuất một cách bài bản, có tính chuyên nghiệp là điều là show diễn này hướng tới.

Uyên Linh tham gia show diễn tại Hà Nội sau hơn 2 năm. (Ảnh: NSXCC)

Chia sẻ với truyền thông, Uyên Linh cho biết, cô rất mong chờ vào sự trở lại tại Hà Nội lần này: "Đã quá lâu rồi tôi mới được hát ở Hà Nội, hơn 2 năm mà cảm giác dài đằng đẵng. Chắc chắn lần hội ngộ này sẽ đầy cảm xúc. Nhất là lần này, tôi sẽ kết hợp với Trung Quân, một giọng hát mà tôi rất yêu mến cùng với sự hỗ trợ của nhạc sĩ Dương Cầm và ban nhạc".

Uyên Linh cũng tiết lộ, khi nhận lời mời của nhạc sĩ Dương Cầm, cô yêu cầu: "Anh phải cho em hát khó vào nhé". Nữ ca sĩ giải thích: "Khó ở đây không phải là bài hát quá cao, vượt qua khả năng của mình, mà là hát cùng một bản phối khí được đầu tư, rồi nhiều yếu tố kỹ thuật khác. Tôi mong muốn được làm việc với một ban nhạc mà thông qua đó, mình có thêm cảm hứng trong nghề nghiệp".

Uyên Linh, Lân Nhã và Hoành Quyên - ba ca sĩ sẽ tham gia chuỗi chương trình âm nhạc "Amo La Musica". (Ảnh: NSXCC)

Nói thêm về con đường âm nhạc của mình, giọng ca "Cám ơn tình yêu" chia sẻ cô chọn con đường chậm rãi. Chậm không phải vì chắc chắn hay có ý đồ gì ghê gớm mà là chính cô… chậm chạp. "Tôi làm gì cũng nghĩ tới nghĩ lui mãi mới quyết định được. Nhưng quan trọng là tôi vui, đã ra quyết định thì tin vào quyết định của mình và hiếm khi nào phải hối tiếc. Với âm nhạc, tôi thấy không có gì phải vội. Tình yêu to lớn đến mấy cũng phải biết cách nuôi dưỡng, nếu không sẽ sớm có ngày tình yêu "bay màu".

Đồng hành cùng Uyên Linh trong chương trình âm nhạc sắp tới, nam ca sĩ Trung Quân nhớ lại lần đứng chung sân khấu với đàn chị vào 10 năm trước. Giọng ca gốc Đà Lạt cho biết, khi ấy mới 19 tuổi và lần đầu hát trong liveshow đầu tiên của Uyên Linh. "Tôi cực kỳ non nớt và yếu ớt cũng như tràn đầy...căng thẳng. Trước đó do không có kinh nghiệm hát song ca với ai nên tôi vẫn còn sai sót trong phần biểu diễn. Dù bây giờ khi đứng cạnh chị Uyên Linh tôi vẫn có cảm giác mình là một cậu em non nớt, nhưng thay vì căng thẳng, tôi háo hức có những phần hòa giọng thật hay trên nền bản phối của nhạc sĩ Dương Cầm".