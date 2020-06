Vận khí lên hương, 3 con giáp vạn sự hanh thông, xuôi chèo mát mái, đánh bại khó khăn

1. Con giáp tuổi Tỵ:

Người cầm tinh con rắn, theo tử vi 12 con giáp, trong 7 ngày tới sẽ đánh phá thành công mọi âm mưu đen tối của tiểu nhân hãm hại. Tử vi 12 con giáp bất ngờ khi họ lại được quý nhân phù trợ nên hỉ sự liên miên, tinh thần sảng khoái, dồn dập ý tưởng và dạt dào sáng kiến.

7 ngày tới nhờ tương hợp Thái Tuế, vận khí lên hương, người tuổi Tỵ sẽ đứng đầu thiên hạ, được lộc tài vận, làm ăn khấm khá. Vạn sự hanh thông, xuôi chèo mát mái, làm gì được nấy khiến cho họ dễ dàng kiếm tiền như trở bàn tay .

Sự nghiệp và chuyện tình ái, hạnh phúc gia đình với con giáp này cũng vì thế mà có nhiều thay đổi ngoạn mục. Những ai trước giờ nhìn họ chỉ bằng một con mắt sẽ phải thay đổi thái độ hoàn toàn, nhất là những con giáp sinh tháng lẻ trong năm, phất quá nhanh và mạnh.

2. Con giáp tuổi Dần:

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần rất phóng khoáng nên 7 ngày tới sẽ được cát tinh trợ lực, bạn bè giúp sức mà vô cùng vượng vận tài lộc. Đừng nói là tiền mặt, tiền trong tài khoản ngân hàng và tiền vốn lưu động của con giáp này cũng sẽ tăng lên vùn vụt.

Cố gắng tỉnh táo, nắm bắt cơ hội kịp thời, tích tiền càng nhiều càng tốt trong lúc bản thân đang gặp may mắn, họ sẽ tạo dựng nền tảng vững chắc cho cuộc sống sau này, vừa dư giả lại sung túc, ấm no, an yên, hạnh phúc.

3. Con giáp tuổi Mùi:

Theo tử vi 12 con giáp, chỉ cần hăng hái bộc lộ khả năng của bản thân, bất kể là trong lĩnh vực tài chính hay sự nghiệp, họ sẽ đều vượng vận cực phẩm, ít ai sánh bằng. Điều cần thiết cho họ trong quãng thời gian này chính là mạnh dạn làm tới, đừng ngại khó khăn.

Các cơ hội thăng lương, tăng chức và chuyển sang một vị trí hấp dẫn tuyệt vời đang chờ đón con giáp này gợi mở. Các nguồn thu nhập dồi dào hấp dẫn đón chờ, tại sao không mạnh dạn đầu tư ngắn hạn, làm bạn với người cùng tuổi hoặc hơn 5,7 con giáp, tử vi 12 con giáp chắc chắn rằng, họ sẽ đứng đầu trong tốp người giàu có ngút ngàn suốt 7 ngày tới.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

* Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.