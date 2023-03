Vẫn xảy ra ùn ứ tại trung tâm đăng kiểm bị đình chỉ mới hoạt động trở lại

Sáng sớm ngày 30/3, ghi nhận của phóng viên Dân Việt cho thấy các nhân viên tại Trung tâm đăng kiểm 50-19D đang phát số thứ tự cho các tài xế. Trung tâm này vừa hoạt động trở lại vào ngày 28/3 sau 3 tháng bị đình chỉ hoạt động.

Đăng kiểm viên ít, tài xế chờ kiểm định từ tối hôm trước

Đại diện Trung tâm đăng kiểm 50-19D cho rằng, số lượng đăng kiểm viên tại đây khá mỏng (4 người), nên chỉ mở hoạt động một dây chuyền. Việc đăng kiểm xe tương đối chậm, đến 9h cùng ngày, mới có 5 xe hoàn thành xong thủ tục kiểm định.

Trung tâm đăng kiểm 50-19D vừa mới hoạt động trở lại sau 3 tháng bị đình chỉ, tài xế xếp xe thành hàng dài chờ kiểm định. Ảnh: Chinh Hoàng

Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM ông Bùi Hòa An cho biết, sẽ có lực lượng quân đội đến hỗ trợ tại Trung tâm đăng kiểm 50-19D. Tuy nhiên, ngày đầu tiên trung tâm mở cửa, lực lượng này vẫn chưa có mặt. Nhiều tài xế cho biết khi hay tin Trung tâm đăng kiểm 50-19D mở cửa, họ đã tranh thủ đến nơi đây xếp hàng từ tối hôm trước.

Ông Trần Văn Trưởng (38 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh), lái xe tải đến Trung tâm đăng kiểm 50-19D từ 22h ngày 29/3. Sau một đêm ngủ chập chờn trên xe chờ đến lượt kiểm định. Ảnh: Chinh Hoàng

Ông Trần Văn Trưởng (38 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh), lái xe tải đến Trung tâm đăng kiểm 50-19D từ 22h ngày 29/3. Sau một đêm ngủ chập chờn trên xe, sáng nay ông được phát số thứ tự 12 để vào kiểm định.

Nhân viên Trung tâm đăng kiểm 50-19D đang kiểm định xe cho các tài xế. Ảnh: Chinh Hoàng

Tuy nhiên, đến 10h, xe ông vẫn còn nằm chờ ngoài bãi. Trước phương tiện của ông còn 7 ô tô khác đang xếp hàng.

"Kiểm định xe chậm kiểu này chắc đầu giờ chiều mới xong. Như vậy cũng vui rồi, vì tôi lái xe đến mấy trung tâm đăng kiểm khác, họ phát giấy hẹn đến giữa tháng 4", ông Trưởng nói.

Tài xế Trưởng cũng cho hay, có thông tin nhân viên quân đội sẽ đến hỗ trợ Trung tâm đăng kiểm 50-19D, nhưng ông bất ngờ vì chỉ thấy có 4 đăng kiểm viên làm việc từ sáng đến trưa.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Hoan (44 tuổi, ngụ quận Bình Tân), lái xe tải thùng đi đăng kiểm từ 4h sáng. Ông được phát số thứ tự 25 và hy vọng sẽ hoàn thành việc kiểm định vào chiều nay.

Theo đại diện Trung tâm đăng kiểm 50-19D, đơn vị mới hoạt động trở lại nên còn thiếu đăng kiểm viên, chỉ hoạt động được một dây chuyền. Dự kiến, mỗi ngày kiểm định được khoảng 70 xe.

Lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam nói gì?

Phó cục Đăng kiểm Việt Nam ông Nguyễn Tô An thông tin: Các Trung tâm đăng kiểm TP.HCM vừa mở lại chưa có lực lượng quân đội hỗ trợ vì đợt hỗ trợ cách nay hơn một tuần đã được cử đến các trung tâm khác. Dự kiến đợt hỗ trợ tiếp theo, lực lượng quân đội sẽ bổ sung vào các trung tâm mới mở này.

Kiểm định viên ở Trung tâm đăng kiểm 50-19D hiện chỉ có 4 người, đại diện trung tâm này cho hay nhân lực mỏng và cần kiểm định kỹ kéo theo việc ùn ứ. Ảnh: Chinh Hoàng

Theo ông An, việc ùn tắc các trung tâm đăng kiểm tại TP.HCM được xác định do 2 lý do. Thứ nhất là do các trung tâm đăng kiểm bị đóng cửa vì liên quan đến các sai phạm. Tài xế thiếu nơi đăng kiểm xe, đổ dồn về các trung tâm còn lại gây quá tải.

Thứ hai là do việc thực hiện đăng kiểm tại một số trung tâm trước đây thiếu chặt chẽ, nhiều xe dễ đậu.

"Trong đợt đăng kiểm lần này, các trung tâm làm kỹ hơn, nhiều phương tiện không đạt. Các tài xế phải quay ra, quay vào trung tâm nhiều lần góp phần gây nên tình trạng ùn tắc, quá tải", ông An nói.