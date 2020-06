Vạt rừng thông bị đầu độc “chết đứng” ngay sát tỉnh lộ

CLIP: Hàng chục cây thông bị đầu độc dưới chân đèo Tà Nung, TP.Đà Lạt.

Ngày 15/6, sau khi nhận được tin báo, phóng viên Dân Việt đã tiếp cận hiện trường vụ đầu độc rừng thông bằng cách khoan lỗ, đổ hóa chất đầu độc.

Tại hiện trường, gần chân đèo Tà Nung, có ít nhất 50 cây thông bị khoan lỗ, lá đều đã vàng úa. Những cây thông này đã được lực lượng chức năng đánh số thứ tự.

Vạt rừng thông phía cuối chân đèo Tà Nung bị đầu độc, lá úa vàng.

Đặc biệt, trên những cây thông bị khoan lỗ còn ứa nhựa rất mới. Khi lực lượng chức năng đi hướng trung tâm TP.Đà Lạt về xã Tà Nung sẽ rất khó phát hiện. Tuy nhiên, nếu di chuyển theo chiều ngược lại, sẽ thấy rất rõ cả một vạt rừng bị đầu độc, lá vàng úa.

Lá của những cây thông bị khoan lỗ, ken cây ngày càng vàng, khiến cây không thể phụ hồi.

Theo tìm hiểu của phóng viên, toàn bộ hồ sơ vụ việc đã được Hạt Kiểm lâm TP.Đà Lạt chuyển cơ quan công an điều tra. Từ đó, lực lượng chức năng sẽ tiến hành điều tra, mật phục để bắt đối tượng phá rừng.

Những cây thông này bị khoan lỗ, đổ hóa chất khiến cây chết dần theo thời gian.

Phía dưới vạt rừng thông này, xung quanh đã được phát dọn sạch sẽ. Đặc biệt, bên cạnh đó còn có một hồ chứa nước được đặt sẵn ống nước. Trong thời gian vừa qua, tỉnh Lâm Đồng liên tục phát hiện những vụ việc phá rừng, đầu độc thông để chiếm đất sản xuất hoặc bán lại theo hình thức giấy tay.

Bên dưới, một hồ nước được múc vuông vắn, đặt sẵn ống dẫn nước.

Những cây thông có đường kính khoảng 50cm, hàng chục năm tuổi, cao vút cũng bị đầu độc không thương tiếc.

Một lãnh đạo UBND TP.Đà Lạt xác nhận, vụ việc đã được chuyển cho cơ quan điều tra thụ lý. Qua làm việc với các hộ dân gần khu vực này, người dân đều không thừa nhận hành vi đầu độc thông. Chính vì vậy, cơ quan chức năng nhận định vụ việc do đối tượng từ nơi khác đến thực hiện hành vi phá rừng.

Trước đó, Viện KSND tỉnh Lâm Đồng vừa hoàn tất cáo trạng, chuyển TAND tỉnh Lâm Đồng đề nghị xét xử 7 bị can trong vụ án hủy hoại 10ha rừng thông tại huyện Lâm Hà (Lâm Đồng). Vào tháng 4/2019, cơ quan chức năng phát hiện 10ha rừng thông tại khoảnh 2, tiểu khu 292, xã Tân Thanh (huyện Lâm Hà), trên lâm phần do Ban Quản lý rừng nguyên liệu giấy Lâm Hà quản lý bị hủy hoại. Tất cả 3.456 cây thông bị đầu độc bằng thuốc diệt cỏ không thể cứu chữa.

10ha rừng thông tại xã Tân Thanh bị đầu độc bằng thuốc sâu nên chết khô.

Qua quá trình lập chuyên án điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng xác định Bạch Đình Kế (38 tuổi) và Nguyễn Quốc Huy (31 tuổi) cùng ngụ xã Tân Hà, Lâm Hà, là những nghi phạm cầm đầu vụ hủy hoại rừng. Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Lâm Đồng truy tố 7 bị can, trong đó 6 bị can bị truy tố về tội Hủy hoại tài sản. Riêng đối với Mai Ngọc Hiên (41 tuổi, cán bộ tiểu khu 292 thuộc Ban Quản lý rừng nguyên liệu giấy Lâm Hà) bị truy tố về hành vi thiếu tinh thần trách nhiệm gây thiệt hại tài sản cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.