Vay tiền mua nhà ở TP.HCM vẫn chưa hết khó

Sở Xây dựng TP.HCM đánh giá, thị trường bất động sản TP.HCM trong quý II/2023 có tín hiệu hồi phục nhưng vẫn chưa ổn định, đòi hỏi chính quyền thành phố và doanh nghiệp kinh doanh bất động sản cần phải vừa tập trung tháo gỡ các vướng mắc tồn đọng vừa điều chỉnh "sân chơi người chơi – luật chơi" để giải quyết sự lệch pha cung – cầu và quản lý hiệu quả, đảm bảo lành mạnh, cạnh tranh trong thị trường bất động sản.

"Tuy doanh nghiệp đã có thể tiếp cận nguồn vốn tín dụng do các chính sách nới lỏng của ngân hàng, nhưng dự đoán quý III/2023, thị trường bất động sản TP.HCM vẫn chưa có chuyển biến mạnh mẽ so với 6 tháng đầu năm 2023 do không nhiều các dự án xây dựng mới.

Chính phủ và chính quyền thành phố vẫn phải tiếp tục tập trung hoàn thiện hành lang pháp lý, doanh nghiệp tái cơ cấu hoạt động, giải tỏa các khó khăn nội tại, đẩy mạnh thanh lý các sản phẩm đã hoàn thiện", phía Sở Xây dựng TP.HCM nhận định.