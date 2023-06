Á hậu Quỳnh Châu: “Chỉ nghe những bình luận tiêu cực thì không có tôi của bây giờ”

Á hậu Quỳnh Châu không phải được sinh ra từ "vạch đích" hay là "con nhà nòi" có bố mẹ hoạt động trong môi trường nghệ thuật. Người đẹp 9x là chị cả trong một gia đình không mấy khá giả khi có bố làm bác sĩ thú y, mẹ làm nội trợ. Vì muốn con có một công việc ổn định, bố của Quỳnh Châu ban đầu không ủng hộ con gái làm người mẫu, tham gia diễn xuất.

Mặc dù vất vả mới kiếm được số tiền cát-xê ít ỏi 200.000 - 300.000 đồng từ việc chạy show khắp các tỉnh thành, Quỳnh Châu đều tiết kiệm để có thể mua từng đôi giày, tấm áo mới phục vụ công việc, trang trải cuộc sống xa nhà. Người đẹp còn dành dụm để gửi tiền phụ giúp bố mẹ ở quê nghèo Lâm Đồng.

Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2022 Chế Nguyễn Quỳnh Châu. (Ảnh: FBNV)

Nhờ sự nỗ lực rèn luyện, người đẹp 9x khẳng định bản lĩnh khi lọt Top 9 Vietnam's Next Top Model; giành giải Quán quân Vietnam Fashion Icon năm 2014. Cô lọt Top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, Top 5 Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2016.

Ngoài vai trò người mẫu và MC song ngữ, Quỳnh Châu còn gây cười khi đảm nhận vai diễn thảo mai trong phim Hoa hậu giang hồ. Cô được khán giả yêu mến khi đóng vai trợ lý của Tuấn Trần trong phim Bố già bản điện ảnh. Người đẹp 9x cũng không ngại đảm nhận vai bác sĩ Mỹ khiến khán giả "ghét cay ghét đắng" trong phim Cây táo nở hoa…

Gần đây nhất, Quỳnh Châu gây bất ngờ khi ghi danh và đoạt giải Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2022. Sau đó, Á hậu Quỳnh Châu tiếp tục gây chú ý khi đảm nhận vai trò mentor (huấn luyện viên) cho cuộc thi Miss International Queen Vietnam 2023 (Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam) trong thời gian qua.

Á hậu Quỳnh Châu: "Tôi mới thích nghi được với danh hiệu Á hậu 1"

Có lẽ phải đến khi "tái xuất" tại cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022 ở tuổi 28 với danh hiệu Á hậu 1 mới khiến Quỳnh Châu "thỏa mãn". Điều này khiến tôi liên tưởng đến hình ảnh của một chiếc lò xo khi bị nén càng chặt thì sức bật càng lớn. Riêng Á hậu Quỳnh Châu nhìn nhận thế nào về sự nghiệp của mình?

- Thật sự đến hiện tại tôi mới thích nghi được với danh hiệu Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2022, vì trước đó tôi chưa từng có dự định sẽ làm Hoa hậu, Á hậu. Dự định ban đầu của tôi là làm MC, diễn viên nên tôi học tập và trau dồi cho những lĩnh vực này, không hề có "chiến lược" để trở thành Hoa hậu, Á hậu.

Tôi cũng đã ngừng việc tham gia cuộc thi sắc đẹp cách đây 6 năm. Thời điểm đó, tôi không nghĩ và cũng không ngồi chờ đợi để 6 năm sau mình được gọi là Á hậu. Danh hiệu này tôi được Tổ nghề cho khi tham gia cuộc thi Miss Grand Vietnam lần đầu được tổ chức tại Việt Nam, đồng thời khi tôi đã hội tụ đủ yếu tố để chạm tới danh hiệu Á hậu 1. Đây là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp và tôi đang cố gắng hoàn thành tròn trịa nhiệm kỳ của mình.

Sự thật lý do gì khiến Quỳnh Châu trở lại chinh phục vương miện Miss Grand Vietnam 2022 sau khoảng 6 năm vắng bóng tại các cuộc thi nhan sắc này?

- Tôi là người biết mình muốn gì và biết khả năng của mình đến đâu. Khi tham gia cuộc thi nhan sắc, tôi biết mình phù hợp với tiêu chí của cuộc thi sắc đẹp nào. Thật sự, chỉ có thể là Miss Grand Vietnam khi lần đầu được tổ chức tại Việt Nam mới khiến tôi thấy mình phù hợp và may mắn độ tuổi 28 "sát nút" của tôi vẫn được quyền tham gia cuộc thi này.

Khi đã trở thành Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2022, công việc và cuộc sống của Quỳnh Châu thay đổi thế nào so với thời điểm trước đó?

- Sau khi giành giải Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2022, tôi có thêm nhiều cơ hội mới như được mời làm mentor (huấn luyện viên) tại cuộc thi Miss International Queen Vietnam 2023. Nhờ đó, tôi được chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ những bạn trẻ theo đuổi ước mơ mà chưa có người hướng dẫn.

Tôi nghĩ đây là điều thay đổi lớn nhất của mình so với trước đây. Bởi, dù đã hoạt động nhiều năm trong nghề nhưng cho đến khi có danh hiệu Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2022, tôi mới được trao cơ hội để thể hiện bản thân nhiều hơn.

Cận gương mặt xinh đẹp của Á hậu Quỳnh Châu. (Ảnh: FBNV)

Ngoài hào quang từ danh hiệu mang Á hậu 1 Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022, chắc hẳn Quỳnh Châu đón nhận cũng không ít bình luận trái chiều. Đối mặt với những điều này, Quỳnh Châu vượt qua bằng cách nào?

- Trong suốt chặng đường làm nghề, tôi cũng không tránh khỏi những ý kiến trái chiều. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là mình muốn gì mà thôi. Có thể trước đây tôi sẽ buồn vì những điều đó, còn hiện tại, những ý kiến, bình luận sẽ là động lực mới cho tôi.

Với những ý kiến góp ý mang tính xây dựng, tôi sẽ tiếp thu, lắng nghe. Còn với những bình luận mang tính chỉ trích cá nhân, tỏ rõ thái độ không thích mình thì tôi nghĩ sẽ rất khó để họ có thể thích mình. Cho nên, việc của tôi là luôn cố gắng làm được thật nhiều điều tốt đẹp.

Tôi nhớ thời điểm đăng ký tham gia cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022, ngoài những lời cổ vũ, động viên thì đã có rất nhiều bình luận phản đối tôi vì cho rằng: "28 tuổi quá lứa để thi hoa hậu"; "Cuộc thi chỉ dành cho những người mới, chưa có kinh nghiệm mà thôi"…

Nếu như tôi chỉ nghe và làm theo những bình luận đó thì có lẽ sẽ không có tôi của bây giờ. Vì vậy, tôi luôn tin vào chính mình. Khi đã vượt qua được bản thân, tôi nghĩ có thể tiếp thêm động lực cho nhiều người. Có thể nhiều cô gái ngoài kia đã tham gia cuộc thi sắc đẹp nào đó nhưng họ chưa thể chạm đến vương miện. Nhưng khi họ thấy Chế Nguyễn Quỳnh Châu làm được thì có thể sẽ có thêm động lực cho họ nộp đơn đăng ký tham gia cuộc thi mới, bước qua vùng an toàn để chấp nhận thử thách mới…

Quan điểm của Quỳnh Châu thế nào khi có nhiều người cho rằng: "Tham gia các cuộc thi nhan sắc để đổi đời"?

- Thật ra, ai làm nghề cũng sẽ biết đến một thời điểm công việc mình làm cần một danh hiệu để đưa mình đến vị trí, chỗ đứng nào đó. Tuy nhiên, nếu bản thân không có đủ thực lực thì danh hiệu đó sẽ là một chiếc áo rộng và mình phải "bơi" trong đó, thậm chí mình có thể bị "ném đá" vì chính danh hiệu đó.

Thực tế, có nhiều Hoa hậu bị "ném đá" và nếu như không có danh hiệu này thì cô ấy có thể đã không bị "ném đá", bị "soi mói". Cho nên, có thể chiếc vương miện không hẳn là phần thưởng mà nó trở thành gánh nặng.

Tôi nghĩ một người muốn đạt được điều gì đó phải phù hợp với thực lực của mình để tạo nên một kết quả tốt và không để trở thành gánh nặng của bất kỳ ai.

"Tôi luôn tin vào chính mình. Khi đã vượt qua được bản thân, tôi nghĩ có thể tiếp thêm động lực cho nhiều người", Á hậu Quỳnh Châu chia sẻ với Dân Việt. (Ảnh: NVCC)



Á hậu Quỳnh Châu không chọn tranh cãi là một giải pháp tối ưu

Vì sao Á hậu Quỳnh Châu "mạo hiểm" nhận lời đảm nhận vai trò huấn luyện viên tại chương trình Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023 khi đã có nhiều người đẹp từng nhận nhiều "gạch đá" khi xuất hiện trong các show truyền hình thực tế?

- Tôi nhận lời làm huấn luyện viên tại Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023 vì tôi muốn cùng với ban tổ chức cuộc thi tìm ra một đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2023.

Khi đến với chương trình này, tôi đã làm đúng trách nhiệm của một huấn luyện viên là dùng những kiến thức, kinh nghiệm mình có để chia sẻ, hỗ trợ, đồng hành cùng các thí sinh. Tôi nghĩ đó là việc quan trọng nhất, còn việc thắng – thua tại cuộc thi thì quyền quyết định không nằm trong tay tôi mà ở ban giám khảo.

Nhìn lại quá trình đồng hành cùng Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam, Á hậu Quỳnh Châu từng bị thí sinh Lý Huỳnh My (đội Á hậu Thùy Tiên) mỉa mai, "cà khịa" chuyện bạn chưa đi thi nhan sắc quốc tế. Thời điểm đó, Á hậu Quỳnh Châu im lặng để làm gì?

- Nếu tôi có cơ hội làm lại một lần nữa thì tôi vẫn sẽ chọn cách im lặng. Có thể mọi người sẽ nghĩ thời điểm đó tôi im lặng vì không biết nói điều gì khi tình huống đó xảy ra. Tuy nhiên, tôi nghĩ nếu như tôi nói ra bất cứ điều gì trong tình huống này thì có lẽ Huỳnh My cũng sẽ không hiểu. Vì vậy, tôi chọn cách im lặng để cho thí sinh này cảm thấy những điều bạn nói đang làm tổn thương người khác.

Thực tế, việc tôi im lặng đã có kết quả khi tôi và Huỳnh My gặp nhau sau chương trình. Huỳnh My đã hỏi tôi có buồn không khi bị bạn nói những lời như vậy. Và ngược lại, nếu tôi không im lặng thì có lẽ tôi sẽ không nhận được câu hỏi từ Huỳnh My sau chương trình.

Clip: Phản ứng của Á hậu Quỳnh Châu khi bị bị thí sinh Lý Huỳnh My (đội Á hậu Thùy Tiên) mỉa mai, "cà khịa" tại Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023. (Nguồn: YouTube Huong Giang Entertainment)

Ngoài đời, liệu Á hậu Quỳnh Châu có giữ được sự bình tĩnh đến thế nếu bị người khác "cà khịa", mỉa mai?

- Vốn dĩ tôi ở ngoài đời cũng như vậy, tôi không chọn tranh cãi là giải pháp. Mình bị tổn thương rồi không nên làm tổn thương người khác. Kết quả khiến đôi bên cùng buồn nên tôi vẫn sẽ lựa chọn sự im lặng.

Á hậu Quỳnh Châu nói gì khi có ý kiến cho rằng, sự xuất hiện của bạn hay những màn tranh cãi, sự cố của người nổi tiếng trong show truyền hình thực tế hiện nay để gây sự chú ý, PR cho chương trình?

- Có thể nhiều người cho rằng, chương trình truyền hình thực tế tồn tại "drama" nhưng thực tế những "drama", ồn ào nếu có thì chúng tôi không thể tự dựng nên được.

Với chương trình Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023 là các thí sinh tham gia cuộc thi nhan sắc chứ không phải diễn viên. Thực tế, không có một nhóm biên kịch nào trong lúc chương trình này ghi hình. Tất cả những tình huống diễn ra và được quay, phát lại cho mọi người xem là thực tế diễn ra như vậy.

Ngoài Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023, những chương trình tôi từng tham gia như: Vietnam's Next Top Model, Hoa khôi Áo dài… với diễn biến không có sự dàn dựng nào cả.

Dàn thí sinh đội Cam do huấn luyện viên Quỳnh Châu dẫn dắt tại cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023. (Ảnh: NVCC)

Hiện tại, tình cảm chị em của 4 huấn luyện viên sau chương trình Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023 gồm: Quỳnh Châu – Thủy Tiên - Quỳnh Hoa – Mai Ngô ở ngoài đời liệu có bị "sứt mẻ" như lời đồn?

- Tôi cũng theo dõi các chương trình truyền hình thực tế ở những mùa trước và nhận thấy mọi người vẫn chơi với nhau và cũng có người không còn chơi với nhau nữa (cười). Thật sự, tôi nghĩ không hẳn chỉ là ở chương trình mình tham gia, còn do nhiều yếu tố bên ngoài tác động ảnh hướng đến mối quan hệ chung.

Với tôi, các huấn luyện viên Thủy Tiên, Quỳnh Hoa và Mai Ngô vẫn là những chị em vui vẻ, thoải mái ở ngoài đời. Khi thực hiện chương trình, chúng tôi làm việc cùng nhau và không có xích mích gì. Đến khi mỗi tập chương trình Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023 lên sóng, thậm chí tôi mới biết được những đoạn phỏng vấn sau đó của các chị em nên chưa biết được cảm xúc của mọi người như thế nào.

Tôi cho rằng, chuyện gì ra chuyện đó. Trong cuộc thi chị em có thể phải đối mặt nhau như vậy nhưng ngoài đời không liên quan vì đó là cảm xúc thể hiện trong chương trình mang đến mà thôi.

Cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023 khép lại mang đến cho bạn cảm xúc thế nào?

- Các cô gái trong đội của tôi không sở hữu vương miện danh giá nhưng tôi tin rằng các bạn đã có cho mình khoảnh khắc ý nghĩa nhất trong hành trình vừa qua. Các bạn đã được bước đi cùng người thân của mình trên sân khấu lớn, trước bao ánh đèn rực rỡ, bao ánh mắt ngưỡng mộ. Đối với tôi, các bạn đã rất thành công. Tôi hy vọng các bạn sẽ tiếp tục được phát triển trong sự yêu thương của gia đình như bây giờ vậy.

Cảm ơn Á hậu Quỳnh Châu đã chia sẻ thông tin!

(Còn tiếp)