Vì sao người duy nhất tự ứng cử Đại biểu Quốc hội tại Đà Nẵng xin rút khỏi danh sách?

Ngày 9/4, Ủy ban bầu cử (UBBC) ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 cho biết, đã có 14 người xin rút khỏi danh sách ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cụ thể, có 3 người xin rút khỏi danh sách ứng cử ĐBQH gồm ông Võ Văn Chi, Tiến sĩ vật lý Nano công tác tại Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, bà Trương Thị Thanh Thủy, công tác tại UBND quận Hải Châu và bà Phạm Thị Hồng Hạnh công tác tại Quận ủy Liên Chiểu.

Ông Chi xin rút khỏi danh sách với lý do để tập trung ứng cử đại biểu HĐND thành phố, bà Thủy xin rút do điều kiện công tác và sức khỏe, còn bà Hạnh xin rút do đang kiêm nhiệm 2 chức danh Trưởng ban Dân vận và Chủ tịch UBMTTQ quận Liên Chiểu.

Như Dân Việt đã thông tin, ông Võ Văn Chi (SN.1986) là người duy nhất tự ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND TP. Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV. Ảnh: Đình Thiên

Ngoài ra, UBBC TP.Đà Nẵng còn cho hay, đến sáng 9/4 cũng có 11 người xin rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa X nhiệm kỳ 2021-2026. Dự kiến ngày 16/4 tới, UBMTTQ Việt Nam TP.Đà Nẵng sẽ tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3 để thống nhất giới thiệu người ra ứng cử ĐBQH và HĐND nhiệm kỳ 2021-2026.

UBBC TP.Đà Nẵng cho biết, còn lại 8 cá nhân ứng cử ĐBQH khóa XV gồm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng (1969); ông Trần Chí Cường (1973) - Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND TP.Đà Nẵng; Đại tá Trần Đình Chung (1967) - Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng; Trung tá Lê Thị Lý (1979) - Trưởng phòng Hồ sơ Công an TP.Đà Nẵng; ông Nguyễn Duy Minh (1982) - Chủ tịch LĐLĐ TP.Đà Nẵng;

Bà Nguyễn Thị Dung (1983) - Chủ tịch Công đoàn viên chức TP.Đà Nẵng; bà Lê Thị Xuân Nga (1977) - Chánh văn phòng Sở Tư pháp TP.Đà Nẵng, bà Nguyễn Thị Thủy Thuận (1982) - Giám đốc Cty TNHH DVDL&TM HT Safbel.

Theo đó, TP.Đà Nẵng được phân bổ để bầu ra 6 ĐBQH khóa XV và 52 Đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.