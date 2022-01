Vì sao Vũ Thắng Lợi tự tin ra đĩa than "Quê" dù khá kén người nghe nhạc?

Ca sĩ Vũ Thắng Lợi ra mắt đĩa than với tựa đề "Quê" tại Hà Nội trong không khí Tết đã cận kề. Ảnh: Hải Bá

Vũ Thắng Lợi tự tin ra đĩa than trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

Mới đây, ca sĩ Vũ Thắng Lợi ra mắt đĩa than với tựa đề "Quê" tại Hà Nội trong không khí Tết đã cận kề. Chia sẻ với Dân Việt , ca sĩ Vũ Thắng Lợi cho biết: "Trong chúng ta, ai cũng có một miền quê để yêu để nhớ, để trân trọng và tự hào. Cho dù thành phố hay nông thôn, vùng biển hay miền núi thì mỗi mảnh đất đều có những bản sắc riêng biệt, độc đáo và trở nên thiêng liêng trong trái tim mỗi người con được sinh ra ở miền đất đó.

Vì thế, mỗi khi nghĩ đến gia đình thì ta lại nhớ đến quê, và ngược lại, cứ nghĩ đến quê thì ai cũng nhớ về bố mẹ, họ hàng, bà con làng xóm của mình. Quê là một miền đất thiêng liêng, đặc biệt trong tim mỗi người, cũng giống như Mẹ - là người không thể thay thế.

Hai năm qua, khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, chứng kiến hàng ngàn người lao động thành phố trở về quê hương khiến tim tôi như thắt lại. Tôi hiểu và đồng cảm với họ, vì tôi cũng từng là một chàng trai quê từ nghèo khó vượt qua biết bao sóng gió trong cuộc sống để vươn lên.

Nhìn những hình ảnh vợ chồng, con cái vượt hàng ngàn cây số trong muôn vàn vất vả, khó khăn để về quê, tôi thực sự xúc động. Những hình ảnh ấy minh chứng một điều, quê – mãi mãi là mảnh đất bình yên, an toàn nhất của mỗi chúng ta và luôn bao dung, chào đón, che chở cho chúng ta mỗi khi sa cơ lỡ bước. Đấy chính là lý do mà tôi chọn chủ đề Quê cho đĩa than này".

Ca sĩ Vũ Thắng Lợi khoe sản phẩm âm nhạc trong những ngày cuối năm. Ảnh: Hải Bá

Khi được hỏi: "Vũ Thắng Lợi có ngại không khi những sản phẩm âm nhạc dạng đĩa của mình phát hành hiện nay khá kén người nghe nhạc cũng như khó khăn trong việc phát hành sản phẩm?".

Vũ Thắng Lợi cho hay: "Tôi cho rằng khi sản phẩm phát hành thì đến 10 hay 20 năm nữa vẫn sẽ có người nghe những tác phẩm của mình. Là người trong nghề, tôi hiểu rằng hiện tại cũng đang có rất nhiều người chơi mong chờ và sẵn sàng đón nhận sản phẩm của mình.

Tôi tin rằng, trước những nhu cầu của cuộc sống và xã hội hiện nay, lượng người quay lại với đĩa nhạc vẫn rất nhiều. Sở dĩ tôi có niềm tin như vậy bởi lẽ cá nhân tôi đã từng có những địa nhạc tình ca từ năm 2013 và hiện nay khi tái bản lại vẫn được giới chuyên môn và người nghe đánh giá cao. Các sản phẩm này đều sẽ đảm bảo đủ chất lượng để người nghe đón nhận".

Ca sĩ Phương Thảo đến chúc mừng đàn em, ca sĩ Vũ Thắng Lợi ra sản phẩm âm nhạc.

Cũng tại buổi ra mắt, nhạc sĩ Thụy Kha đã chia sẻ: "Giọng ca của Vũ Thắng Lợi và sự hồi sinh của nghệ thuật âm nhạc thính phòng là điều hết sức tuyệt vời. Trong những bản phối khí hôm nay, tôi rất thích tác phẩm Quê nghèo. Theo tôi bản phối khi mới đã rất thành công, đồng thời cũng thể hiện quan niệm âm nhạc của tác giả phối khí.

Theo tôi, đây là một hướng đi để chúng ta tiếp cận những bài hát cũ bằng một cách làm mới. Qua những bài hát hôm nay, tôi nhận thấy tư tưởng của đương đại là điều đáng trân trọng. Ca sĩ Vũ Thắng Lợi đã có nhiều tâm sự riêng với tôi. Tinh thần cống hiến của anh luôn là điều đáng trân trọng".

Bàn về câu chuyện phục sinh của đĩa than, nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha cho rằng: "Dòng nhạc analog qua đĩa than sẽ cho chúng ta nghe những tần dài nhất. Việc phục sinh đĩa than đã mang lại cho cá nhân tôi những cách nghe nhạc cũ. Đây là điều rất khó khăn cho những người làm nghề, tuy nhiên chúng ta buộc phải chăm chút cho nó. Do đó, tôi mong rằng các thế hệ kế cận hãy phát huy sức trẻ, thoát ra sự tạm bợ để phát triển nền âm nhạc nước nhà trong thời kỳ mới".

Chia sẻ thêm, nhạc sĩ Thụy Kha cho rằng, thông điệp truyền tải ở album đĩa than Về quê là muốn nói đến muôn nẻo cách về quê của người Việt, đặc biệt là cách về quê của những từ thời chiến, đã hy sinh và ngã xuống. Họ trở về quê bằng tình đồng đội, bằng sự yêu thương của gia đình, người thân.

Sản phẩm đĩa than "Quê" của ca sĩ Vũ Thắng Lợi được ra mắt tại Hà Nội chiều ngày 21/1. Ảnh: Hải Bá

Tâm đắc với chia sẻ của nhạc sĩ Thụy Kha, nhạc sĩ Đức Trí (người đã có ý tưởng và phối khí cho những ca khúc của nhạc sĩ Vũ Thắng Lợi trong sản phẩm Quê) cho hay, khi anh sáng tác ca khúc Về với quê, anh cũng đã bị ám ảnh bởi những sự ra đi của bạn bè trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Hay những bạn với khuôn mặt háo hức cho những chuyến đi biểu diễn ở nước ngoài nhưng rồi ngày trở về không phải là khuôn mặt đó, nụ cười đó, dáng vóc đó mà sự trở về trong một hũ tro cốt. Theo nhạc sĩ Đức Trí điều đó đau xót vô cùng.

Nói thêm về "đứa con tinh thần" này, nhạc sĩ Đức Trí cho biết: "Tôi nhớ lại khoảng thời gian khi ti vi chưa có nhiều, khi đó mọi người phải quây quần tại một điểm để có thể nghe những bài hát này. Cuộc sống hiện nay cũng vậy, nếu như bạn không có máy để nghe thì bạn có thể đến nhà bạn mình.

Nếu như đã chịu đến nhà bạn để lắng nghe những bài hát này, tôi tin rằng bạn phải là người cực kỳ trân trọng âm nhạc. Việc trật tự lắng nghe với tôi là một điều rất đẹp và đáng quý trọng. Tôi mong rằng, khi người ta đã có những dàn máy này, đó là một sự tâm huyết rất lớn, vì thế bạn hãy dành những sự tôn trọng với âm nhạc và những người đã làm ra nó".

Nhạc sĩ Giáng Son, ông Trần Thanh Tùng, bà Nguyễn Mỹ Trang - Công ty Mỹ Thanh, chia vui cùng ca sĩ Vũ Thắng Lợi.

Người vợ kín tiếng của ca sĩ Vũ Thắng Lợi cũng đến ủng hộ chồng ra sản phẩm âm nhạc.

Đĩa than Quê gồm 9 ca khúc, trong đó có tới 8 bài hát vô cùng quen thuộc, nhiều bài hát đã gắn liền với tên tuổi của các thế hệ ca sĩ những năm 80 của thế kỷ trước như: Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh, Người đi xây hồ Kẻ Gỗ (Nguyễn Văn Tý), Câu hò bên bờ Hiền Lương (Hoàng Hiệp), Tiếng đàn bầu (Nguyễn Đình Phúc). Những ca khúc còn lại cũng đều là những tuyệt phẩm đình đám một thời ở dòng nhạc trữ tình quê hương như: Tình yêu của đất và nước (Hoàng Vân), Tùy hứng lý qua cầu (Trần Tiến), Neo đậu bến quê (An Thuyên), Quê nghèo (Phạm Duy), và một sáng tác gần đây của nhạc sĩ Đức Trí: Về với quê.

Tất cả những bài hát trong đĩa đều được nhạc sĩ Đức Trí phối khí lại một cách cực kỳ mới mẻ, trẻ trung, hiện đại mà vẫn đậm chất nhạc đồng quê. Điểm đặc biệt trong sản phẩm lần này của Vũ Thắng Lợi là cách khai thác chất liệu nhạc cụ cổ truyền kết hợp với nhạc cụ Tây phương. Thường thường, khi nói về nhạc dân gian, người ta thường nghĩ ngay đến "tranh - bầu - sáo - nhị" – những nhạc cụ đặc trưng dân tộc của Việt Nam; tuy nhiên, ở các bản phối trong đĩa Quê, người ta thấy tiếng guitar làm chủ đạo, và nhiều nhạc cụ phương Tây như: kèn saxophone, piano, violin, cello…