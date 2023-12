"Cưới đi kẻo ế 6" là bộ phim hài Tết có sự diễn xuất của các diễn viên Vượng Râu, Chiến Thắng, Quang Tèo, Minh Hằng, Thanh Tú, Việt Bắc… Ngoài các diễn viên tên tuổi còn có sự tham gia của các diễn viên trẻ như: Sơn Loe, Tuấn Khanh, Hoàng Yến, Thảo Anna…

Nghệ sĩ Vượng Râu - Minh Hằng đóng ông bà Lẩm, Cẩm. Ảnh: NCV

Chuyện phim khởi nguồn từ việc ông Cẩm (Vượng Râu), bà Lẩm (Minh Hằng) lên thành phố đón con trai là Vinh đi du học về. Trong hành trình đi đón con trai, ông bà Lẩm Cẩm bị nhỡ xe, để xảy ra bao chuyện dở khóc dở cười. Trong khi đó, cụ trẻ (Việt Bắc) là Trưởng họ đã đã thúc ép lấy vợ Vinh lấy vợ, khiến mẫu thuẫn giữa bố con Sáng (Quang Tèo), Sò (Chiến Thắng) nổ ra. Câu chuyện đẩy lên cao trào khi ông Cẩm phát hiện ra Vinh là người mang giới tính thứ 3. Hai ông bà dứt khoát không cho con lấy người đồng giới, nhưng rất may tất cả chỉ là một giấc mơ.

Các cảnh quay của phim được thực hiện tại làng quê ở Nam Định và ngoại thành Hà Nội. Những cảnh quay đầy màu sắc về nông thôn Việt Nam thời kỳ đổi mới mang đến nhiều mới lạ cho phim. Đặc biệt trong bộ phim, lần đầu tiên khán giả được nghe diễn viên Quang Tèo song ca mùi mẫn cùng Thanh Tú.

"Cưới đi kẻo ế 6" được quay vào những ngày miền Bắc vào đợt rét đậm, rét hại. Ảnh: NCV

Theo diễn viên Vượng Râu, bộ phim nối tiếp các phần "Cưới đi kẻo ế" trước đây. Phim ngày càng bắt trúng xu thế thời đại của các gia đình có con cái lớn đều mong ngóng con sớm xây dựng gia đình. Nhưng việc lập gia đình đôi khi còn phụ thuộc vào cái duyên, không phải muốn là được.

Vượng Râu bị ngã quay đơ trong hậu trường quay "Cưới đi kẻo ế 6"

Chia sẻ với Dân Việt, đạo diễn Vượng Râu bày tỏ: "Việc sản xuất hài Tết và chương trình Tết Vạn Lộc là truyền thống của công ty chúng tôi từ thời băng đĩa. Dù hiện nay, thị trường hài Tết đã bị bão hoà và kinh tế khó khăn, thậm chí nhiều gameshow xuất hiện lấn át thị trường giải trị nhưng theo truyền thống thì chúng tôi vẫn cố gắng cho ra một đặc sản tinh thần ngày tết.

Giống như cuốn lịch - không thể không sản xuất. Mỗi năm qua đi, đó cũng là kỷ niệm, là tâm huyết mà những nghệ sĩ hài muốn gửi tới khán giả của mình".

"Cưới đi kẻo ế 6" bấm máy đúng vào thời điểm Hà Nội lạnh nhất nên diễn viên phải quấn chăn bông ra phim trường.

Một cảnh quay của Quang Tèo và bạn diễn dưới trời mưa lạnh. Ảnh: NCV

Khi vào phim vì quá lạnh nên thoại toàn bị nhịu, phải quay đi quay lại khá nhiều lần. Ngoài ra, diễn viên Việt Bắc gặp sự cố say thuốc lào, suýt lăn xuống ao, may có nghệ sĩ Quang Tèo đỡ kịp. Riêng đạo diễn Vượng Râu thì do mưa lạnh, đường trơn mà phải đi tông lào nên bị ngã quay đơ, phải nằm một chỗ mấy ngày để dưỡng thương.

Phim được công chiếu trên Nụ Cười Vàng TV vào dịp Tết dương lịch chia làm 3 phần.