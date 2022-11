Việt Nam – Trung Quốc có bước tiến rất quan trọng về vấn đề Biển Đông (bài 8)

"Liên quan đến Biển Đông, toàn bộ những tuyên bố, quan điểm của lãnh đạo cấp cao Việt Nam – Trung Quốc nếu được triển khai trên thực tế sẽ góp phần giữ gìn sự ổn định, an ninh, an toàn trên khu vực", ông Lê Việt Trường - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng – An ninh của Quốc hội nói khi trao đổi với Dân Việt.