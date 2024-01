Vingroup khởi công dự án nhà ở xã hội Happy Home Tràng Cát tại thành phố "hoa phượng đỏ"

Sáng nay, ngày 6/1/2024, UBND TP. Hải Phòng phối hợp với Công ty Cổ phần Vinhomes tổ chức Lễ Khởi công dự án Nhà ở xã hội (NƠXH) đầu tiên của Tập đoàn Vingroup mang thương hiệu Happy Homes, tại phường Tràng Cát, quận Hải An, TP. Hải Phòng.

Đến dự lễ khởi công có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và Thành phố Hải Phòng.

Đây là dự án Nhà ở xã hội đầu tiên và có quy mô và hạ tầng tiện ích lớn nhất của Vinhomes Hải Phòng, cung cấp 4.300 chỗ ở, góp phần giải quyết nhu cầu an cư cho hàng chục ngàn người lao động có thu nhập thấp tại địa phương. Dự án triển khai nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16 với mục tiêu phát triển về nhà ở xã hội của thành phố, đáp ứng nhu cầu cấp thiết về phát triển dự án Nhà ở xã hội, đảm bảo an cư cho người dân, trong đó có nguồn lao động phục vụ các doanh nghiệp ở các Khu công nghiệp Đình Vũ – Cát Hải.

Sự kiện này cũng nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhà ở của thành phố Hải Phòng được Thủ tướng Chính giao tại Quyết định số338/QĐ-TTg, ngày 03/4/2023, phê duyệt đề án nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030. Cụ thể, Hải Phòng được giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội và nhà ở công nhân trong giai đoạn 2021 - 2030 là 33.500 căn (Giai đoạn 2022 - 2025 là 15.400 căn; Giai đoạn 2026 - 2030 là 18.100 căn).

Việc triển khai dự án quan trọng này vừa đáp ứng nhu cầu nhà ở, cho cán bộ công nhân viên đang làm việc trên địa bàn thành phố, đồng thời tạo ra chuỗi đầu tư hạ tầng khu đô thị, môi trường đầu tư tiện ích, hoàn chỉnh cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước, tiếp nối đà phát triển vượt bậc của thành phố trong những năm qua.

Lễ nhấn nút Khởi công dự án Nhà ở xã hội đầu tiên mang thương hiệu Happy Homes, tại phường Tràng Cát, quận Hải An, TP. Hải Phòng. Ảnh: VTH

Dự án xây dựng Nhà ở xã hội (giai đoạn 1) tại phường Tràng Cát, quận Hải An thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng (tên thương mại: Happy Home Tràng Cát). Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Vinhomes. Với tổng diện tích của Happy Home Tràng Cát là 28,14 ha, được quy hoạch hạ tầng đồng bộ, gồm 27 tòa chung cư cao từ 7 - 9 tầng với 4.004 căn hộ; các khu vực thấp tầng gồm 284 căn nhà cùng hệ thống cảnh quan, dịch vụ tiện ích hiện đại như các khu tập thể thao ngoài trời, sân chơi trẻ em, vườn hoa cây xanh….

Các công trình thương mại dịch vụ, trường học… cũng được xây dựng ngay trong nội khu, song hành cùng với trạm y tế và các cơ sở hạ tầng sẵn có trên địa bàn, đảm bảo người dân được thụ hưởng đầy đủ phúc lợi xã hội trong bán kính tối ưu nhất.



Dự án dự kiến hoàn thành trong 5 năm và là dự án NƠXH có quy mô lớn nhất về diện tích đất tại Hải Phòng tính tới thời điểm hiện tại, đáp ứng tiêu chí "3 tốt" về vị trí – chất lượng – giá cả.

Dự án có tổng mức đầu tư 5.834,1 tỷ đồng, dự kiến đưa vào vận hành khai thác trong 5 năm kể từ ngày nhà đầu tư được giao đất.

Tại khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, một trong những vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, nơi có nhu cầu an cư cao của hàng ngàn lao động thu nhập thấp đang làm việc và sinh sống trên địa bàn.

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vinhomes, ông Phạm Thiếu Hoa cũng chia sẻ: "Với chủ trương kiến tạo các khu đô thị hiện đại, thay đổi quan niệm cố hữu về nhà ở xã hội là thiếu tiện ích, Vinhomes đang triển khai rộng khắp trên cả nước các dự án nhà ở xã hội văn minh, hiện đại, đầy đủ tiện ích, có giá bán phù hợp. Dự án hoàn thành sẽ không chỉ góp phần hiện thực hóa mục tiêu 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội của Chính phủ, mà còn tạo tiền đề đưa Hải Phòng trở thành một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển nhà ở xã hội, từ đó thúc đẩy an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.".

Happy Home Tràng Cát là dự án nhà ở xã hội đầu tiên được Vinhomes triển khai tại thành phố Hải Phòng. Trước đó, tập đoàn Vingroup đã đầu tư hàng loạt những công trình thuộc hệ sinh thái, đóng góp vào thay đổi diện mạo "thành phố hoa phượng đỏ" như khu đô thị Vinhomes Marina, Vinhomes Imperia, Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec, Hệ thống trường Vinschool và TTTM Vincom Plaza... Đặc biệt, tại Cát Hải, tập đoàn Vingroup đã đầu tư xây dựng tại đây Khu phức hợp nhà máy sản xuất ô tô, xe máy điện VinFast hiện đại hàng đầu thế giới.

Sự hiện diện của Happy Home Tràng Cát cũng sẽ nối tiếp thành công của những dự án nhà ở xã hội khác do Vinhomes đã và đang triển khai tại nhiều tỉnh thành như Thanh Hóa, Quảng Trị, Khánh Hòa… góp phần an cư cho người lao động của các doanh nghiệp sản xuất, thúc đẩy an sinh xã hội tại địa phương và tạo động lực phát triển mới cho thị trường bất động sản.