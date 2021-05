Vĩnh Phúc tiếp tục truy vết khẩn trương, thần tốc các trường hợp liên quan đến các ca nhiễm Covid 19

Theo Báo cáo của Sở Y tế Vĩnh Phúc, tính đến 14h chiều ngày 02/5/2021 toàn tỉnh Vĩnh Phúc đã cách ly y tế 104 trường hợp. Trên cơ sở xác minh lịch trình di chuyển của chuyên gia người Trung Quốc nhiễm Covid-19, Sở Y tế đã phối hợp với Công an tỉnh, các đơn vị liên quan xác minh các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh.

Trong đó đã xác định 5 người dương tính với Covid – 19; 92 trường hợp tiếp xúc vòng 1 và 178 trường hợp tiếp xúc vòng 2; 57 trường hợp tiếp xúc vòng 3. Tổng số mẫu xét nghiệm đã thực hiện là 98 mẫu.

104 trường hợp đang cách ly tại các cơ sở y tế, trong đó, 10 trường hợp được chuyển đến theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (Hà Nội). 25 trường hợp cách ly tại Phòng khám Đa khoa khu vực Quang Hà (Bình Xuyên), 14 trường hợp tại Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Yên, và 54 trường hợp tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên; 1 trường hợp cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Tam Dương.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành cho biết, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ngay trong đêm 1/5, BCĐ Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã họp khẩn triển khai các biện pháp cấp bách; kích hoạt toàn bộ hệ thống chống dịch từ tỉnh đến địa phương, tập trung toàn lực xử lý dứt điểm các ổ dịch với nguyên tắc "Ngăn chặn - Phát hiện - Cách ly - Khoanh vùng và Dập dịch" theo phương châm 4 tại chỗ…

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành thông báo tình hình thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid 19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Tỉnh Vĩnh Phúc cũng yêu cầu toàn bộ các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, massage, bar, vũ trường… trên địa bàn dừng hoạt động; không tổ chức các lễ hội, sự kiện tập trung đông người không cần thiết từ 12h00 ngày 1/5; hạn chế việc cho phép nhập cảnh đối với các trường hợp từ nước ngoài vào địa bàn... Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành cũng đề nghị Bộ Y tế tiếp tục cử đoàn công tác về trực tiếp hỗ trợ Vĩnh Phúc chống dịch và hỗ trợ thêm trang thiết bị phục vụ hoạt động xét nghiệm giúp Vĩnh Phúc sớm đẩy lùi Covid-19.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đề nghị tỉnh tiếp tục truy vết khẩn trương, thần tốc, khoanh vùng đối với các trường hợp liên quan; xét nghiệm, theo dõi, quản lý chặt chẽ các đối tượng có yếu tố dịch tễ; thành lập các chốt chặn chống dịch; tăng cường công tác phòng, chống dịch tại các khu công nghiệp.

Song song với đó, chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, nhân lực và mọi điều kiện ứng phó với dịch Covid-19; nâng cao hiệu quả công tác truyền thông nhiều hình thức để người dân biết và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Tỉnh Vĩnh Phúc cần có phương án cụ thể, đảm bảo an toàn tuyệt đối an ninh y tế đối với công tác bầu cử; triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 an toàn, hiệu quả, đúng thời hạn; xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm, cố tình làm ảnh hưởng đến hoạt động, công tác phòng, chống dịch của địa phương./.