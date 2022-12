Ngày 17/12, Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương vẫn đang truy xét các đối tượng liên quan để điều tra làm rõ vụ án mạng vợ chủ thầu xây dựng bị đâm tử vong. Vụ án mạng xảy ra khoảng 20h tối 16/12 tại con hẻm nhỏ trên đường Cây Me, thuộc khu phố Bình Hòa, phường Bình Nhâm, thành phố Thuận An - theo VOV.

Lực lượng chức năng phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ án mạng vợ chủ thầu xây dựng bị nhóm thợ đến nhà đòi tiền đâm tử vong. Nguồn: Tiền Phong

Theo nguồn tin riêng của Tiền Phong, nạn nhân tử vong được xác định là bà N.T.H (SN 1985, quê Sóc Trăng). Bà H là vợ của một chủ thầu xây dựng nhỏ, chuyên san lấp mặt bằng.

Thông tin ban đầu, tối 16/12, một nhóm người kéo đến nhà chủ thầu xây dựng đòi tiền rồi xảy ra xô xát với chồng bà N.T.H. Khi vụ xô xát xảy ra, bà N.T.H chạy ra can ngăn và bị đâm trúng.

Nạn nhân đã được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt bảo vệ hiện trường để công an thực hiện khám nghiệm điều tra, thu thập thông tin.

Hiện nay, công an đang truy xét các đối tượng liên quan để điều tra làm rõ vụ án mạng. Được biết, vợ chồng chủ thầu xây dựng trên có hoàn cảnh khó khăn, gần đây gia đình xảy ra nhiều biến cố.

Khi những người liên quan đến nhà đề nghị trả tiền công, chủ thầu xây dựng phân trần chưa nhận được tiền từ chủ đầu tư. Trong quá trình nói chuyện, hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.