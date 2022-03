Vờ mua vàng rồi cướp giật

Ngày 24/3, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Mỹ đã tạm giữ 2 nghi can vụ cướp vàng tại cửa hàng vàng bạc đá quý Phú Thành (thôn Đại Hạnh, xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên).

Trước đó, ngày 6/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Mỹ tiếp nhận tin báo của chị N.T.H là chủ cửa hàng vàng bạc đá quý Phú Thành địa chỉ ở thôn Đại Hạnh, xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Theo nội dung trình báo của chị H: Khoảng 20 giờ 15 phút ngày 5/3, có một đối tượng nam thanh niên đến hỏi mua nhẫn vàng. Sau khi chị H lấy chiếc nhẫn vàng cho đối tượng này xem thì đối tượng bất ngờ giật chiếc nhẫn trên tay chị rồi lên xe tẩu thoát.

Hai đối tượng Trần Văn Chiến (trái) và Nguyễn Văn Thiện (phải) tại Cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Yên Mỹ tiến hành tổ chức điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Mỹ đã xác minh, làm rõ 2 nghi can vụ cướp giật trên là Nguyễn Văn Thiện (SN 1989, trú tại thôn Ngân Hạnh, xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) và Trần Văn Chiến (SN 1982, trú tại tổ 9, phường Pom Hán, TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai).

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, trước đó còn thực hiện 5 vụ cướp giật trên địa bàn các huyện Yên Mỹ, Văn Giang và thị xã Mỹ Hào.

Hiện nhà chức trách đã tạm giữ 2 đối tượng và tiếp tục đấu tranh làm rõ.