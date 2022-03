Vợ Will Smith lên tiếng sau khi chồng tát Chris Rock trên sân khấu

Sau khi Will Smith lên tiếng gửi lời xin lỗi người đồng nghiệp Chris Rock, Viện Hàn lâm và các khán giả theo dõi lễ trao giải Oscar 2022 về sự cố tát đồng nghiệp Chris Rock ngay trong sóng truyền hình trực tiếp, vợ anh cũng lên tiếng trên trang cá nhân.

Nữ diễn viên 50 tuổi viết: "Đây là mùa chữa bệnh. Và tôi ở đây vì điều đó". Trước đó, Will Smith đã lao lên sân khấu tát Chris Rock khi nam diễn viên hài lấy mái đầu trọc của Jada ra làm trò đùa tại lễ trao giải Oscar 2022.

Jada Pinkett Smith tại lễ trao giải Oscar 2022 (Ảnh: Getty).

Nhiều đồng nghiệp đã chỉ trích hành động dùng vũ lực giải quyết mâu thuẫn của Will Smith trong khi một số khán giả lại tỏ ra thông cảm với nam diễn viên 53 tuổi vì tin rằng, anh chỉ muốn bảo vệ vợ nơi đông người.

Bà Carolyn Smith, mẹ Will Smith, cũng thừa nhận sốc trước hành động của con trai tại lễ trao giải Oscar 2022. "Bình thường thằng bé rất bình tĩnh và hòa đồng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy nó nổi nóng như vậy. Lần đầu tiên trong cuộc đời nó", bà chia sẻ.

Được biết, Jada Pinkett Smith gặp vấn đề rụng tóc vài năm nay và từ giữa năm 2021, cô đã quyết định xuống tóc. Nữ diễn viên từng thổ lộ về nỗi thất vọng, chứng trầm cảm vì việc nhìn tóc rụng từng mảng. Trong tâm thư xin lỗi, Will Smith cũng nhấn mạnh, nam diễn viên hài Chris Rock có thể mang anh ra làm trò đùa nhưng việc dùng vợ anh ra làm thú tiêu khiển khiến anh bị tổn thương và không chấp nhận.

Trong show Red Table Talk vào năm 2018, Jada Pinkett lần đầu thừa nhận về nỗi sợ khi rụng tóc: "Tôi hoảng sợ trong giai đoạn đầu bị rụng tóc. Mỗi khi gội đầu, hàng nắm tóc vương vãi trong nhà vệ sinh. Đây thật sự là trải nghiệm khiến tôi không thể nào quên".

Jada Pinkett Smith và chồng, tài tử Will Smith (Ảnh: News).

Vài ngày trước lễ trao giải Oscar 2022, Jada Pinkett Smith đã đăng một tin nhắn trên TikTok với hình ảnh cô ôm lấy cái đầu trọc của mình. Trong tin nhắn TikTok có chèn ca khúc I Am Not My Hair của India Arie và vợ của Will Smith nói về áp lực mà cô từng chịu đựng và cảm giác khi cạo trọc đầu.

Jada Pinkett Smith bên chồng con (Ảnh: Getty).

"Tôi thích mái tóc xoăn và hoang dã của mình nhưng không được. Tôi phải học cách lấy can đảm để đi tiếp. Đó là lý do tại sao ngày hôm nay tôi cảm thấy tự do", Jada Pinkett Smith viết.

Về phần Chris Rock, hiện anh chưa lên tiếng bình luận chính thức về vụ việc hay có ý định khởi kiện Will Smith. Một người bạn của Chris Rock chia sẻ trên trang Page Six, sau lễ trao giải Oscar 2022, danh hài tham gia một bữa tiệc của người bạn với thái độ vui vẻ.

"Anh ấy có nhắc đến cú tát của Will Smith và gọi đó là hành động điên rồ. Tuy nhiên, Chris không bận tâm quá nhiều về sự cố vừa qua", người này cho biết.

Về phần Will Smith, dù đã thừa nhận sai lầm và gửi lời xin lỗi về hành động nóng nảy nhưng nam diễn viên 53 tuổi vẫn có nguy cơ phải nhận những hình phạt. Trong đó, fan lo ngại, tài tử da màu có khả năng bị đuổi khỏi Viện Hàn lâm và thu hồi giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc mà anh mới nhận được

Jada Pinkett-Smith giải thích lý do để đầu trọc (Video: Inside Edition).

Mối quan hệ giữa Will Smith và vợ, Jada Pinkett Smith, khiến nhiều người cảm thấy kỳ lạ. Họ gặp nhau lần đầu tiên vào năm 1994 và ngay lập tức, Will Smith có cảm tình với cô. Tuy nhiên, sau đó, nam diễn viên lại kết hôn với người khác, Sheree Zampino - bạn diễn của Jada. Will Smith và người vợ đầu có với nhau một con trai chung nhưng ly hôn đúng 3 năm sau đó.

Trong quãng thời gian này, Will và Jada vẫn xem nhau là bạn bè, mỗi lần gặp nhau họ đều cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực từ đối phương, nhưng chưa bao giờ có ý định vụng trộm. Chỉ khi Will Smith ly hôn, anh mới liên lạc với Jada và bắt đầu hẹn hò với cô.

Will Smith và vợ, Jada, khi còn trẻ (Ảnh: News).

Vì lỡ mang bầu, Jada buộc phải làm đám cưới với Will Smith để làm vừa lòng mẹ mình. Hôn lễ diễn ra trong nước mắt vì cô dâu buồn bã và khóc suốt buổi lễ. "Sự cố" này mang đến cuộc hôn nhân kéo dài gần 25 năm, trải qua nhiều thăng trầm và biến cố cho cả hai. Đặc biệt, dù chung sống và là vợ chồng nhưng Will Smith và vợ đều bị phát hiện ngoại tình.

Năm 2020, nam ca sĩ trẻ August Alsina khiến cả Hollywood choáng váng khi tiết lộ đã có mối quan hệ tình cảm kéo dài nhiều năm với Jada Pinkett Smith. August Alsina kém Jada 21 tuổi và là bạn thân của con trai cô.

Will Smith và Jada đã có 25 năm chung sống, cùng đối mặt với nhiều sóng gió hôn nhân (Ảnh: Getty).

Jada cũng đã thừa nhận mối quan hệ này và cùng chồng thẳng thắn nói về quãng thời gian khó khăn trong cuộc hôn nhân của hai người. Nữ diễn viên cho biết, mối tình vụng trộm này bắt đầu khi cô và Will Smith lục đục. Trong thời gian giúp đỡ August Alsina ổn định sức khỏe và tinh thần, cô đã nảy sinh tình cảm với nam ca sĩ trẻ. Cặp đôi sau đó đã chia tay trong hòa bình.

Will Smith cũng thừa nhận đã có mối quan hệ ngoài luồng nhưng anh từ chối tiết lộ chi tiết về mối quan hệ này. Hiện, sau nhiều sóng gió, cả Jada và Will Smith đang dành thời gian để hàn gắn mối quan hệ. Cặp đôi quyết định tha thứ những lỗi lầm trong quá khứ, không oán trách nhau để vun vén hôn nhân.