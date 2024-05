Vốn Ngân hàng CSXH giúp nông dân một xã ở tỉnh Tây Ninh có cuộc sống no ấm, tránh “tín dụng đen”

Nông dân có điều kiện phát triển kinh tế, chăm lo gia đình...

Ông Võ Văn Nối - Chủ tịch Hội Nông dân (ND) xã Long Giang, huyện Bến Cầu, cho biết: Toàn xã có 1.220 hội viên nông dân, thời gian qua Hội ND xã phối hợp Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện tuyên truyền, triển khai các chính sách mới về tín dụng ưu đãi đến hội viên. Hội phối hợp với Ngân hàng CSXH tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động các tổ tiết kiệm và vay vốn, kiểm tra việc bình xét cho vay bảo đảm công khai, minh bạch; giám sát việc sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ, trả lãi đúng quy định.

Ông Võ Văn Nối- Chủ tịch Hội ND xã Long Giang (thứ hai từ phải) hướng dẫn, tư vấn triển khai các mô hình cho gia đình hội viên vay vốn Ngân hàng CSXH. Ảnh: G.H

Đến nay, Hội ND xã có 642 hộ hội viên được vay vốn từ các chương trình cho vay hộ nghèo, hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, nước sạch vệ sinh môi trường, học sinh sinh viên… với tổng dư nợ trên 14 tỷ đồng. Nhờ nguồn vốn chính sách với lãi suất ưu đãi đã giúp nhiều hộ có điều kiện mở rộng sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập, thoát nghèo. Hiện nay toàn xã còn 1 hộ nghèo và 10 hộ cận nghèo.

Ông Huỳnh Văn U (sinh năm 1963) ở ấp Xóm Khách, xã Long Giang, cho hay, trước đây thu nhập của gia đình ông chỉ trông chờ vào 1ha đất sản xuất lúa. Vợ chồng ông chăm chỉ làm ăn, ngoài thời gian gieo cấy trên đất nhà, ông tranh thủ làm thuê để có thêm thu nhập nuôi 3 đứa con ăn học. Làm ruộng 2 vụ một năm chỉ đủ ăn.

Đến năm 2016, ông được Hội ND xã xét giới thiệu vay vốn giải quyết việc làm của Ngân hàng CSXH 50 triệu đồng, kỳ hạn 5 năm. Ông mua 1 con bò về nuôi, số vốn còn lại đầu tư sản xuất lúa. Chủ động được nguồn vốn để mua phân bón, thuốc trừ sâu nên các vụ lúa trong năm đều đạt năng suất cao. Vụ nào ông cũng có lãi, cộng với con bò sinh sản mỗi năm 1 con, sau 3 năm ông có đàn bò 6 -7 con. Thời điểm bò bán được giá, lời nhiều ông dành dụm mua thêm đất, cứ thế mỗi năm một ít, đến nay ông có căn nhà tường khang trang với 6ha đất sản xuất nông nghiệp. Hiện nay bò giảm giá nên ông đã bán hết, chỉ để lại một con.

Ông U cho biết, gia đình ông rất biết ơn Hội ND và Ngân hàng CSXH. Từ nguồn vốn với lãi suất ưu đãi, gia đình ông có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, chăm lo cho các con ăn học.

Ông khiêm tốn nói rằng: "Gia đình chỉ đủ ăn, chứ chưa phải là giàu có gì, nhưng hạnh phúc nhất là có điều kiện lo cho các con ăn học thành tài, không đứa nào phải nghỉ học. 2 con trai lớn hiện nay đã lập gia đình, công tác trong ngành công an, đứa con gái út học lớp 11".

Ý nghĩa nhân văn sâu sắc đồng vốn Ngân hàng CSXH

Cũng nhờ vốn vay Ngân hàng CSXH, chị Nguyễn Thị Lệ Thanh (sinh năm 1992) ở xã Long Giang thành lập tổ may gia công. Được giải ngân 50 triệu đồng, chị đầu tư máy may công nghiệp, nhận gia công may chăn ra, áo gối, nệm cho một công ty ở khu công nghiệp trên địa bàn huyện.

Tổ may gia công của chị Thanh giải quyết việc làm thường xuyên cho gần 10 lao động, thu nhập 4 triệu đồng/người/tháng. Công việc rất nhẹ nhàng, nhân công đến nhà chị để may, có người được nhận máy và hàng về nhà may, vừa làm vừa có thể giải quyết việc gia đình, tăng thu nhập.

Ông Võ Văn Nối - Chủ tịch Hội Nông dân xã Long Giang chia sẻ: Nguồn vốn Ngân hàng CSXH ngoài tính hiệu quả về kinh tế còn mang một ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giải quyết nhiều vấn đề về xã hội, trong đó có việc hạn chế vay vốn lãi suất cao bên ngoài xã hội. Nguồn vốn đã giúp các hộ khó khăn, các hội viên nông dân phát triển sản xuất, mở rộng việc làm, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Thời gian tới, Hội ND xã tiếp tục phối hợp tốt với Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện tạo điều kiện thuận lợi nhất để hội viên có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn đều được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách để phát triển kinh tế gia đình, làm giàu chính đáng.