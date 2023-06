Giáo sư Hà Vĩnh Thọ - Chủ tịch hiệp hội Eurasia vì hạnh phúc và an lạc: "Con người có 5 nhu cầu cơ bản để phát triển một cách toàn diện. Nhu cầu đầu tiên là sự thỏa mãn các nhu cầu về thể lý. Nếu nhu cầu về sinh lý không được đáp ứng, chúng ta không thể hạnh phúc và tồn tại được. Con non của loài người là một trong những con non yếu đuối, trong hằng năm dài nếu mà không có sự chăm sóc của cha mẹ, người lớn thì các cháu sẽ không thể nào tự sinh tồn, không thể nào tự chăm sóc mình được. Việc đó kích thích sự tổn thương sâu thẳm bên trong của các cháu.





Theo bản năng, đứa trẻ biết được là chúng phụ thuộc hoàn toàn vào sự quan tâm chăm sóc của người lớn. Chính vì vậy, sự thỏa mãn về mặt nhu cầu thể lý - kết nối với sự an toàn về mặt cảm xúc. Nếu mà em bé tự tin rằng mẹ yêu thương mình thì mẹ sẽ chăm lo cho mình. Nếu em bé không có sự an toàn về mặt cảm xúc thì đó sẽ là nỗi sợ hãi về sự sinh tồn. Em bé sẽ hiểu là nếu không có tình yêu thì sẽ không có đồ ăn và em bé sẽ không sống sót được. Nếu trẻ em không có những kết nối mang tính nền tảng, cơ bản này thì sau này - cả quãng đời về sau sẽ rất khổ sở.





Chúng ta có thể thấy được sự kết nối rất mãnh liệt giữa nhu cầu về mặt thể lý và an toàn về mặt cảm xúc. Lý do tôi nói như vậy là vì nếu chúng ta không tạo ra một môi trường mà ở đó trẻ có sự an toàn về mặt cảm xúc, nhất là ở trong gia đình, thì bản năng sinh tồn trong trẻ sẽ cảm thấy bị đe dọa. Không phải vì chúng ta không cho chúng ăn uống đầy đủ mà chỉ đơn giản là an toàn về mặt cảm xúc kết nối với bản năng sinh tồn. Do đó việc kết nối (cả thể chất, tinh thần, cảm xúc) trong mỗi gia đình, giữa cha mẹ và con cái là vô cùng quan trọng với sự phát triển của trẻ nhỏ".