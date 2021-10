Liên quan đến "trùm" buôn lậu Mười Tường: Khởi tố, bắt tạm giam nguyên cán bộ công an về tội "rửa tiền"

Tối 29/10, thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang vừa thực hiện lệnh khởi tố, bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Văn Võ về tội "rửa tiền". Bị can này bị khởi tố vì liên quan đến vụ "trùm" buôn lậu Mười Tường.