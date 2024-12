Vụ Ban quản lý nghĩa trang "bán đất mộ" lấy tiền tiêu xài, có thể đối diện hình phạt nào?

Nhiều người bị khởi tố vì liên quan đến việc bán đất mộ nghĩa trang

Ngày 9/12, Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã triệu tập và làm việc với nhiều người liên quan đến vụ án "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Dự án nghĩa trang thôn Pré (xã Phú Hội, huyện Đức Trọng).

Liên quan đến vụ việc, Công an huyện Đức Trọng đã khởi tố vụ án hình sự trên và khởi tố bị can đối với các bị can Lê Cao Chín - thành viên, thư ký Ban quản trang nghĩa trang thôn Pré; bị can Lê Hạnh (sinh năm 1951, Phó ban quản trang nghĩa trang thôn Pré); Phạm Thị Bích (sinh năm 1961, Bí thư thôn, quyền Trưởng thôn Pré) về cùng tội "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản" để tiếp tục điều tra.

Công an huyện Đức Trọng đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến việc Ban Quản lý nghĩa trang Pré "bán đất mộ" lấy tiền tiêu. Ảnh: DV.

Theo điều tra của Công an huyện Đức Trọng, ngày 27/7/2007, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 1926/QĐ-UBND về việc thu hồi và giao đất cho UBND xã Phú Hội (huyện Đức Trọng) để sử dụng làm nghĩa trang thôn Pré.

Khoảng tháng 10/2009, nghĩa trang Pré bắt đầu chính thức đi vào hoạt động, Ban quản lý nghĩa trang Pré ban đầu được thành lập do nhân dân thôn bầu ra, hoạt động dưới sự quản lý trực tiếp của UBND xã Phú Hội.

Ban Quản lý nghĩa trang Pré chủ yếu xét cấp đất mộ phần cho người địa phương khi có nhu cầu, số tiền thu từ việc cấp mộ không nhiều và sử dụng vào mục đích chung của nghĩa trang.

Ban Quản lý nghĩa trang P'ré đã xét cấp mộ cho người ngoại địa phương vượt thẩm quyền và trái quy định của pháp luật. Ảnh: DV.

Tuy nhiên, đến tháng 8/2013, sau khi UBND xã Phú Hội có Quyết định thành lập Ban quản lý nghĩa trang P'ré thì Ban quản lý nghĩa trang đã thực hiện việc xét cấp đất mộ cho người địa phương không đúng trình tự thủ tục quy định, xét cấp mộ cho người ngoại địa phương vượt thẩm quyền và trái quy định của pháp luật.



Bên cạnh đó Ban quản lý nghĩa trang Pré đã tự ý thực hiện việc thu tiền từ việc cấp đất mộ cho người trong và ngoài địa phương, tự ý quyết định việc chi tiêu, không hạch toán theo dõi hệ thống sổ sách theo quy định của pháp luật về kế toán tài chính. Việc này không được Ban quản lý nghĩa trang Pré báo cáo cho UBND xã Phú Hội là đơn vị quản lý trực tiếp biết.

Từ năm 2019 tới tháng 5/2023, Ban Quản lý nghĩa trang Pré đã thu tiền từ nhiều người dân ngoài thôn có nhu cầu chôn cất tại nghĩa trang hơn 1,2 tỉ đồng, số tiền một phần mộ phần từ 5-20 triệu đồng.

Việc Ban quản lý nghĩa trang P'ré cấp mộ phần cho người ngoài địa phương quá nhiều, số tiền thu lợi từ hoạt động cấp mộ của vượt quá quy định, bà con nhân dân thôn P'ré gặp khó khăn khi có nhu cầu chôn cất người thân tại nghĩa trang nên tập thể người dân đã làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan chức năng.

Sau khi nhận được nguồn tin từ nhân dân thôn P'ré, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Trọng đã nhanh chóng vào cuộc tiến hành điều tra làm rõ. Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Trọng xác định có dấu hiệu tội phạm rất nghiêm trọng xảy ra trong quá trình hoạt động của Ban Quản lý nghĩa trang thôn P'ré.

Điều tra ban đầu, bị can Lê Cao Chín đã có hành vi thu tiền cấp đất mộ phần nhưng bỏ ngoài sổ sách và sử dụng cá nhân số tiền là 345 triệu đồng. Hiện ông an huyện Đức Trọng tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Nhóm người bán đất mộ nghĩa trang có thể phải chịu trách nhiệm hình sự

Luật sư Hoàng Anh Sơn - Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh cho hay, tội lạm dụng chức vụ quyền hạn được quy định tại Điều 355 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 cụ thể như sau:



Người nào lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ bị phạt tù từ 01 năm đến 06 năm:

Đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm; Đã bị kết án vì một trong các tội quy định tại Mục 1 Chương này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ bị phạt tù từ 06 năm đến 13 năm: Có tổ chức; Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm; Phạm tội 02 lần trở lên; Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; Gây thiệt hại về tài sản từ 1.000.000.000 đến dưới 3.000.000.000 đồng;

Chiếm đoạt tiền, tài sản dùng vào mục đích xóa đói, giảm nghèo; tiền, phụ cấp, trợ cấp, ưu đãi đối với người có công với cách mạng; các loại quỹ dự phòng hoặc các loại tiền, tài sản trợ cấp, quyên góp cho những vùng bị thiên tai, dịch bệnh hoặc các vùng kinh tế đặc biệt khó khăn.

Trường hợp người dân phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ bị phạt tù từ 13 năm đến 20 năm: Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng; Gây thiệt hại tài sản từ 3.000.000.000 đồng đến dưới 5.000.000.000 đồng; Dẫn đến doanh nghiệp hoặc tổ chức khác bị phá sản hoặc ngừng hoạt động; Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Người dân chiếm đoạt tài sản trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên hoặc gây thiệt hại về tài sản 5.000.000.000 đồng trở lên sẽ bị phạt tù 20 năm hoặc tù chung thân.

Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.