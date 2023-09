Vụ bắt cóc trẻ em ở Gia Lâm (Hà Nội): Nghi phạm có thể bị xử lý thế nào?

Đã xác định được danh tính nghi phạm bắt cóc trẻ em ở Gia Lâm

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đang phối hợp các đơn vị chức năng điều tra vụ bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, xảy ra ngày 19/9 tại một khu đô thị trên địa bàn huyện Gia Lâm, Hà Nội.



Theo đó, ngày 19/9, Công an tỉnh Hưng Yên nhận được đề nghị của Công an thành phố Hà Nội về việc phối hợp xác minh, truy bắt nghi phạm Giáp Thị Huyền Trang (27 tuổi, trú tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang).

Hình ảnh nghi phạm bắt cóc bé gái ở Gia Lâm, Hà Nội. Ảnh: Chụp từ clip.

Trang là nghi phạm bắt cóc cháu N.H.T (2 tuổi, ở xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm) để đòi 1,5 tỷ tiền chuộc. Nghi phạm từng là người giúp việc cho gia đình, sau khi nghỉ việc, người nhà vẫn thuê người phụ nữ này đưa đón cháu bé đi nhà trẻ.

Công an Hưng Yên đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Công an thành phố Hà Nội, tổ chức áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy bắt nghi phạm và giải cứu cháu bé.

Tuy nhiên đến khoảng 11h30 ngày 20/9, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện thi thể cháu T. tại một ao thả cá ở cánh đồng thôn Nhạn Tháp, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Hiện Công an tỉnh Hưng Yên đang chỉ đạo các lực lượng phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an thành phố Hà Nội tiếp tục tổ chức điều tra, nhanh chóng truy bắt nghi phạm gây án.

Nghi phạm bắt cóc trẻ em ở Gia Lâm có thể bị xử lý 2 tội danh

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến tính mạng của trẻ em, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của công dân, gây hoang mang trong dư luận xã hội nên có thể cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án giết người và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

Cơ quan điều tra sẽ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân cháu bé tử vong.

Theo ông Cường, trong trường hợp kết quả xác minh cho thấy nạn nhân tử vong là do bị tác động ngoại lực, có hành vi giết người với lỗi cố ý, cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự về tội Giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

Với hành vi giết người, nạn nhân là trẻ em, động cơ để chiếm đoạt tài sản, nghi phạm gây án có thể đối mặt với nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội với trẻ em, động cơ đê hèn nên hình phạt sẽ là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Còn trường hợp kết quả xác minh cho thấy đã có hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản nhưng không chứng minh được nghi phạm "cố ý" sát hại cháu bé.

Hậu quả cháu bé tử vong là do đối tượng đã có hành vi "vô ý" thì sẽ không khởi tố về tội giết người mà chỉ khởi tố về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản với khung hình phạt tới 20 năm tù hoặc tù chung thân do hành vi làm chết người và nhằm chiếm đoạt số tiền từ 500 triệu đồng trở lên.

Như vậy, trong vụ việc này nghi phạm có thể sẽ bị xử lý hình sự cả về hai tội danh đặc biệt nghiêm trọng là tội giết người và tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản nếu có căn cứ cho thấy nghi phạm đã thực hiện hai hành vi nguy hiểm cho xã hội là bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và giết người.

Đồng quan điểm, luật sư Nguyễn Văn Đồng – Văn phòng luật sư Nhân Chính cho biết, việc xác định động cơ mục đích phạm tội, ý thức chủ quan và hành vi khách quan của nghi phạm là rất quan trọng, nhằm xác định tội danh là giết người hay bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Hoặc có thể hung thủ phải đối diện cả 2 tội danh nêu trên, khung hình phạt sẽ hết sức nghiêm khắc.

Trường hợp hung thủ bắt cóc mục đích nhằm chiếm đoạt tài sản tuy nhiên do lo sợ bị phát hiện mà giết hại nạn nhân, sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về cả 2 tội danh.

Trong vụ án này, nghi phạm một lúc xâm phạm cả 2 khách thể được pháp luật bảo vệ là tính mạng và tài sản của nạn nhân. Ngoài ra nghi phạm còn phải đối mặt với nhiều tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự" – luật sư Đồng nêu quan điểm.